El mundo de los paquetes

Podríamos decir que es ya una práctica común el comprar artículos por Internet y que lleguen, como dicen los comerciales: "hasta la comodidad de su hogar", aunque me consta que hay hogares incomodísimos. A mí no deja de sorprenderme la rapidez con que la mayoría de estos artículos llegan hasta la puerta de mi casa -que es su casa pero está a mi nombre-, porque antes, si mandar una cartita se podía tardar meses en llegar a su destino, ¿cómo es posible que ahora, un paquete que viene desde no sé qué estado de la Unión Americana, recorra miles de kilómetros y llegue en unos cuantos días hasta mi casa en México? Es una maravilla.

Así ha evolucionado este negocio y, aunque definitivamente no es lo mismo que ir físicamente a la tienda -"nomás ando viendo, gracias"-, el recibir ese ansiado paquete de lo que compraste hace unos días tiene su encanto propio. Eso si llega a tiempo, porque si no, ahí nos tienen esperando en casa a que llegue el mentado paquete. Cuando uno habla de un paquete, inmediatamente se imagina una caja de cartón o de perdido un envoltorio… un "lío", como dicen los españoles para referirse a una porción de algo que viene atado. Incluso un sobre de cartón o papel puede ser considerado un paquete, y a propósito de la palabra -ya sabe usted de mi manía sobre el lenguaje-, paquete viene del francés paquet, que es un fardo o una paca, que es como conocemos a esos cubos de paja o forraje que hacen en los campos para alimentar a los animales. Adentro del paquete que recibimos, seguramente el artículo tendrá su propio empaque, y entendemos perfectamente por esa palabra que se trata del material que protege al artefacto que adquirimos. Además, alguien lo metió en su paquete, es decir, tuvo que empacar el artículo… y aquí nace una pregunta que me han hecho con frecuencia: ¿se dice empacar o empaquetar? Más adelante le digo. Si en el trabajo sale mal, pues hay que decirle al jefe… y todos en el equipo "le sacan", así que le dejan "todo el paquete" al pobre de Godínez -que ahora coloquialmente así le dicen a los oficinistas- que suda profusamente nada más de pensar en la regañada que le va a poner el "jefecito". Recuerdo que en un antiguo concurso de televisión regalaban al ganador un automóvil "nuevecito de paquete", que obviamente no venía dentro de un empaque, pero así se dice para destacar que algo es realmente nuevo y que nunca se ha usado antes. Por último, entre las frases coloquiales en las que usamos al "paquete", está el de "darse su paquete", que es algo así como "darse su taco", un mexicanismo para decir que alguien se da a sí mismo mucha importancia. También, si un individuo masculino se pone un pantalón muy ajustado, puede ser que alguien lo note y le comente a su compañero que está "marcando paquete", porque en este caso, el paquete se refiere -obviamente de manera coloquial- al bulto de los órganos genitales masculinos que se forma bajo una prenda muy apretada. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA Magaly Vega: ¿lo correcto es empacar o empaquetar? LE RESPONDO: Esta es la duda que tengo pendiente de aclararle y lo hago ahora. La Real Academia Española los considera correctos a los dos: empacar y empaquetar. Así que usted puede usar cualquiera de los dos, sin problema. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Quién fuera cilantro de tu taco para quedarme en tu sonrisa…