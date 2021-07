La cifra de contagios de COVID-19 se mantiene entre los vacunados en Durango

La Secretaría de Salud en Durango mantiene sin cambios el número de personas contagiadas aun y cuando ya recibieron su vacunación anti-COVID-19. No se han dado defunciones en estos casos.

Al momento son solo 51 casos de personas infectadas después de haber recibido la vacunación anti-COVID-19, de los cuales hasta el lunes, se reportaban solo 2 en condiciones graves. Hasta el momento, la autoridad reporta que no se han dado defunciones por contagio pese a estar vacunados.

De acuerdo al corte del 19 de julio de la Estrategia de Vacunación, hasta entonces se habían aplicado un total de 478 mil 819 dosis, por lo que los 51 casos registrados de contagios entre vacunados representa solo el .01 por ciento de la población atendida.

Además, a través de su departamento de Comunicación Social, la Secretaría de Salud, señala que los contagios registrados en personas vacunadas no se han dado solo tras recibir un biológico en especial, sino de las diferentes ofertas que han llegado a la entidad.

La Secretaría no cuenta con un reporte en el que se especifique cuántos de los vacunados infectados recibieron determinada vacuna.

Cabe recordar que desde el inicio de la Estrategia de Vacunación en el estado, que arrancó en el mes de febrero, se han aplicado biológicos: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y CanSino, esta última especialmente al personal del sector Educativo tanto público como privado.

"Predominan los que no se han vacunado y los que afortunadamente solo 51 casos positivos(de los ya vacunados) y solo 2 graves, entonces no hay que desalentar la vacunación. Si ven los mensajes del mundo es en el sentido de facilitar la vacunación y que toda la población, los antivacunas, donde hay en todo el mundo alentar a que se vacunen, no por ellos sino por responsabilidad social hacia su semejante", declaró a inicios de semana el secretario de Salud, Sergio González Romero, tras dar a conocer la cifra de personas vacunadas infectadas.

Vacunación

Cifras de vacunados:

*Hasta el 19 de julio eran 478 mil 819 las dosis aplicadas en el estado de Durango.

*Solo 51 personas vacunadas han resultado infectadas.

* La Secretaría de Salud llama a las personas que están en posibilidades de atenderse con la vacuna, a que acudan.