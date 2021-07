Raúl Sandoval habla de su distanciamiento con Daniel Bisogno

La amistad entre el conductor Daniel Bisogno y Raúl Sandoval se vio afectada hace mucho tiempo, y aunque pensó que pudo haber sido por Fran Meric, esposa del exacadémico y quien sostuvo un romance con Bisogno, aparentemente existen otros motivos.

En una entrevista con el programa Chisme No Like, reveló que se encuentra agradecido con la televisora TVAzteca por haberle dado una oportunidad, viendo un "renacer en su carrera".

Durante la entrevista se le cuestionó a Raúl sobre su distanciamiento con Daniel, pues, según una publicación, habría sido un romance entre ellos la causa de que su amistad terminara. "Fuimos muy amigos, sí, fuimos muy amigos", señaló.

A ello agregó "Primero, esto es muy raro, porque los chismes que a mí se me achacaban antes de casarme eran de mujeriego, en primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay... pero no soy gay, y aunque fuera gay, créeme que la última persona en que me fijaría sería Bisogno, por todo lo que he visto de él como ser humano".

Sandoval dijo que para él la lealtad es lo más valioso de una persona, y aunque desde que conoció a Fran Meric quedó "flechado" nunca pensó en salir con ella dado que luego se ala toparía siendo la novia del conductor.

"Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba... yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado... y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacia mí, me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida".

El cantante explicó que en aquella reunión habían varias personas, quienes pensaron que se había golpeado con algo, por lo que se sintió ofendido y se retiró del evento.

"Me fui confundido, trataba de entender la situación". Agregó también que nunca recibió una llamada de disculpas por parte de Bisogno y un mes después de reencontró con Fran Meric, por lo que decidió dar el siguiente paso con ella al ver que su amigo no estaba interesado en arreglar las cosas con él.