'Me siento una ganadora'; Denisha habla de su participación en Survivor

Hubo quienes no creían en sus capacidades o talentos, sin embargo, logró demostrarle al público e incluso a ella misma que es fuerte y puede enfrentar cualquier reto que la vida le ponga en el camino.

La actriz lagunera Denisha Audifred recién salió del programa Survivor. Estuvo a punto de llegar a la final, pero lejos de estar triste, se siente feliz y motivada, según reveló en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Me siento una ganadora. Después de 15 semanas, vivir una experiencia como la de Survivor te vuelve una persona ganadora. Todos mis compañeros que siguen son triunfadores, independientemente de quién gane los dos millones de pesos.

"Es una experiencia muy intensa. Estoy feliz y tratando de acoplarme, he dormido muy poco y todavía no entiendo la normalidad, como que me está costando. Es más, les cuento que todavía duermo en el piso porque no me acostumbro a la cama", dijo.

La exacadémica semana a semana sorteó pruebas muy complicadas en Survivor; contó que cuando se integró al programa jamás imagino el nivel de fuerza que se necesitaba para poder ejecutarlas.

"Nunca había experimentado habilidades así, me tocó todo esto y dije: 'okay, voy con todo y no me voy a rajar ni me voy a quedar sentada, lo voy a dar todo'. Descubrí muchas fortalezas en mí que no conocía y eso me tiene contenta".

Durante la charla telefónica, Denisha abrió su corazón y reveló cuáles fueron los miedos que logró vencer a lo largo de su permanencia en Survivor.

"Fueron varios temores los que alejé, sobre todo callar las voces de que: 'ella no puede porque su físico no le va a permitir llegar lejos'. Callé esa voces y me demostré a mí misma, no a nadie más, que claro que puedo hacer lo que sea. Soy una mujer muy entrona, descubrí que soy bastante fuerte y que en un juego también hay estrategias, las cuales conocí muy bien", relató.

Muy entusiasmada, algo que transmitía por el auricular, Audifred externó que Survivor cambió su vida por completo y le dio la proyección que necesitaba pese a que ya había sido parte de proyectos relevantes en Televisa y TV Azteca, como La Academia.

"Hay un antes y un después para mí luego de Survivor; este se volvió una lección de vida. Cada día no sabía si podía resistir; ahora que volteo y lo veo desde fuera me doy cuenta de que ha sido un gran regalo de vida. Después de esto, puedo con lo que me ponga la vida enfrente.

"Ahora, cuando salgo del programa me doy cuenta del impacto de Survivor, es una locura. A nivel profesional es una gran ventana. Agradezco mucho haber sido parte de este proyecto, que permitió que muchas personas me conocieran", explicó.

En la emisión de la televisora del Ajusco que se realiza desde República Dominicana, Denisha reveló que hizo amigos, mas no enemigos.

"Hice buenas amistades, no tuve broncas fuertes con alguien, que yo sepa. Creo que todos los que hemos estado ahí dentro sabemos bien que estamos en un mismo juego, en el cual todo se vale; sin embargo, al terminarlo somos tan amigos como siempre. Las votaciones y la convivencias son incómodas, pero, repito, es un juego, y cuando acaba los cariños quedan intactos".

Por otro lado, Denisha informó que vienen varios proyectos que anunciará en las próximas semanas.

"Por ahora mi prioridad es ver a mi familia. Voy a regresar a la obra Mist, al lado de Chacho Gaytán. En septiembre estrenaremos un nuevo programa en TV Azteca; ya que se amarre todo les doy toda la información", sostuvo y añadió que dentro de unos días visitará Torreón.

Son sus "gallos"

Denisha reveló que ellos son sus favoritos a ganar:

Adianez

Cynthia

Julio

Pablo