Los Dos Carnales ponen en alto a La Laguna en Premios Juventud

Los Dos Carnales han puesto en el alto el nombre de San Pedro, Coahuila una vez más.

Este jueves, Poncho e Imanol Quezada brillaron en los Premios Juventud, al ganar dos de las ternas en las que estaban nominados: Mejor Canción de Regional Mexicano, por El envidioso, y La Nueva Generación Regional Mexicano.

Los laguneros compitieron en la primera terna contra Calibre 50, El Fantasma, La Fiera de Ojinaga y Gerardo Ortiz, con los temas Barquillero, Borracho de cochera, En otro Canal y Otra borrachera, respectivamente.

En la segunda derrotaron a Eslabón Armado, Jessi Uribe, Ingrid Contreras, Junior H, Las Marías, Los Nuevos Federales, Marca MP, Nuevo Elemento y Yeison Jiménez.

Los Dos Carnales, quienes recibieron nueve nominaciones a los Premios Juventud, también fungieron como presentadores de la ceremonia en la que Karol G arrasó, al llevarse seis premios a su casa.

Los Quezada agradecieron al público el apoyo que les han dado en los últimos meses.

Hace unos días, los laguneros informaron que el video oficial de El envidioso ha rebasado los 200 millones de visualizaciones en YouTube.

En una pasada entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Poncho, autor de El envidioso, habló sobre este tema que les ha dado tantas satisfacciones.

"Lo que dice la canción es real. Cuenta cosas que a todos nos pasan, me inspiré en mí, en mi situación, en mis compañeros. El corrido está muy bueno, pero si no tuviera la frase de El Chavo, no hubiera tenido el boom que logró. Nos da alegría ver memes con esa frase", dijo el bigotón y añadió que tanto él como Imanol son fans de El Chavo, porque "nos recuerda cuando éramos morrillos y veíamos el programa de Roberto Gómez Bolaños con nuestra abuelita".