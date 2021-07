Conductores utilizan indebidamente los carriles del bulevar Revolución de Torreón como estacionamientos

JJRG1

Hoy, 8:10 am

publicado por: juan jose recio guerrero

Por la Calle que va a la colonia Amistad, creo se llama av. Libertad, sobre seguridad publica, se encuentran unas fabricas y locales de abarrotes, se estacionan trailers sobre esa avenida y no hay paso para los peatones, lo digo porque es mi pasada diaria, tengo que cminar a un lado de esos trailers, y cuidando que no venga un carro o camion, es peligroso porque ni banqueta hay, seria bueno que quien se encarga de eso haga su trabajo, aunado a eso, hay muchos perros callejeros, que si no te atropellan, te muerde un perro. OJO AUTORIDADES...

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0