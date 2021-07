Roberto Palazuelos presenta su colección de ropa en México

El empresario y actor mexicano Roberto Palazuelos presentó este jueves en la plataforma de ntermoda su línea de ropa que recoge la picardía y el humor del pueblo mexicano en torno al dinero, el éxito y la fama.

Palazuelos aseguró en entrevista que las frases fueron recogidas de las redes sociales, en donde su figura ha sido el centro de comentarios que caricaturizan a los jóvenes adinerados, conocidos como "mirreyes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Papi Palazuelos Brand (@papipalazuelosbrand)

“Hay frases muy fuertes o racistas que hicimos a un lado, pero hicimos un filtro y de ahí sacamos la marca, no son frases que inventé yo, son frases del pueblo, de la gente, pero nos quedamos con las más divertidas”, dijo durante su participación en Intermoda.

Palazuelos, también conocido como el “diamante negro”, es un artista controvertido no solo porque vende saludos personalizados a sus seguidores sino porque ha desvelado anécdotas de su amistad con el cantante Luis Miguel y por tener un programa de telerrealidad en el muestra su vida de lujos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Papi Palazuelos Brand (@papipalazuelosbrand)

El empresario ha sido tomado por los usuarios de redes sociales como una figura representativa de los personajes conocidos como mirreyes, jóvenes que provienen de familias de clase alta y que llevan una vida llena de excesos y fiestas.

El mexicano asegura que es “un honor” y “una responsabilidad” que la gente lo tome como ejemplo.

“Trato de cuidar la imagen para enviar un buen mensaje con esto”, aseguró.

La línea de ropa "Papi Palazuelos Brand" fue presentada en Intermoda, que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México) y concluye este viernes, en una colección para hombres, mujeres y niños que incluye playeras, batas de dormir, gorras, trajes de baño, pantalones cortos y chalecos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosbadeaux)

Frases como "Mirrey is the shit", "Yo soy chavito bien", "No todo lo que brilla es oro, a veces soy yo" y "Quiérete rey" fueron tomadas de los memes y cuentas de redes sociales.

La ropa es elaborada en México con materiales mexicanos y comercializada en una tienda en línea, aunque próximamente el empresario abrirá la primera sucursal física en la ciudad costera de Acapulco, donde reside.

Durante la presentación de la marca, Palazuelos adelantó que en breve ampliarán el tipo de prendas para incluir playeras tipo polo, lentes, sombreros y bronceadores, y a mediano plazo una línea plata que ofrecerá sacos, camisas y pantalones de vestir.

Intermoda es la plataforma de moda que se desarrolla de manera semestral en Guadalajara con cuatro días de exposición y venta, 8,000 compradores y 10 pabellones que integran más de 600 marcas nacionales e internacionales.