Israel Vallarta pide su libertad en carta a López Obrador

El mexicano Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, pidió a través de una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador su "inmediata libertad" y su esposa espera que la Fiscalía atienda la solicitud.

"Insisto en pedirle respetuosamente que su amable intervención lo sea para que se interceda con el fiscal general y se tenga la obtención de conclusiones no acusatorias, que traerían como consecuencia mi inmediata libertad", dijo Vallarta en la carta, revelada este jueves a medios por su esposa, Mary Sainz.

Sainz, quien lleva desde febrero en un plantón en la emblemática plaza del Zócalo capitalino, frente a la residencia presidencial, dijo a Efe que el miércoles la misiva tuvo "respuesta" de las autoridades.

"O me atienden hoy o me dan cita para mañana, nos urge", explicó.

Sainz solo tiene 10 minutos a la semana para hablar con su esposo por teléfono, mientras que antes de la pandemia de la covid-19 podía visitarlo durante tres horas.

Este jueves, esos diez minutos se los ofreció a la prensa para que Vallarta, preso sin juicio desde hace más de 15 años, pudiese explicar los detalles de su situación.

"En base a lo que se ha estado observando con la nueva Fisclaía al mando de (Alejandro) Gertz Manero parece que va funcionando, tengo mucha confianza de que la respuesta sea en sentido positivo a mi petición", dijo durante la llamada con medios.

Por su parte, Sainz destacó que no se va a mover del plantón hasta que no haya una solución para su marido. "Ya no hay vuelta atrás", expresó..

"No nos vamos a callar, vamos a seguir adelante, no vamos a permitir simulaciones. Queremos que esta tortura termine y que hagan trabajar a los funcionarios", contó.

En su carta al presidente, Vallarta aclaró que no quiere una amnistía que lo saque de la cárcel, sino ser absuelto.

Vallarta y su novia de entonces, la francesa Florence Cassez, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

Los noticieros de Televisa emitieron el 9 de diciembre en directo el macrooperativo policial del arresto de la pareja, pero semanas después trascendió que todo había sido un montaje orquestado por las autoridades.

La detención había tenido lugar el día anterior y el reportaje contenía todo tipo de inconsistencias.

Tras un conflicto diplomático entre la Francia de Nicolas Sarkozy y el México de Felipe Calderón, la francesa Cassez fue liberada por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y sigue encerrado sin juicio.

Días antes de la liberación de la francesa, el periodista de Televisa Carlos Loret de Mola admitió que el operativo fue un "montaje" de las autoridades para simular el arresto.

La esposa está convencida de que Vallarta fue víctima de una operación orquestada por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos en espera de su juicio por narcotráfico, a petición de Eduardo Margolis, un poderoso empresario enfrentado a Vallarta por negocios.