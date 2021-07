La skater Andrea Benítez competirá en Tokio 2020 tras positivo de COVID-19 de Candy Jacobs

Andrea Benítez se convertirá en la primera skater española que participa en unos Juegos Olímpicos, al recibir la plaza olímpica que deja vacante la holandesa Candy Jacobs tras dar positivo por COVID-19.

La Federación Española de Patinaje ha confirmado que la algecireña ocupará la plaza vacante y deseó una pronta recuperación a la holandesa.

Benítez había terminado el proceso de clasificación olímpica en el vigésimo puesto del ránking y era la primera suplente en la lista de espera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Benítez (@andreabntzz)

La andaluza viajará este viernes a Tokio y será la primera integrante de la selección española en debutar en los juegos olímpicos.

VER MÁS: 'Mi viaje olímpico termina aquí' skater Candy Jacobs queda fuera de Tokio 2020 por COVID-19

"Quedarme fuera de Tokio 2020 fue un palo muy grande. Estuve durante todo el año en posiciones de clasificación y en la última prueba me quedé a las puertas. Cuando he recibido la noticia me he quedado en "shock", no me lo creía y tengo que reconocer que se me han saltado las lágrimas. A continuación he escrito a Candy, mi amiga e inspiración durante muchos años para desearle una pronta recuperación y darle muchos ánimos", comentó.

"He estado esperando mi oportunidad -añadió- y no he dejado de patinar durante estos últimos dos meses. He mantenido la esperanza y gracias a la Federación, al CSD y al COE voy a cumplir mi sueño".

La competición de street se celebrará el 25 de julio en categoría masculina y el 26 de julio en la femenina en el Parque Deportivo Urbano de Ariake, situado en el distrito de Ariake de Tokio.

España tendrá cuatro representantes en este deporte, que debuta en unos Juegos Olímpicos. Además de Andrea Benítez (Street), competirán Danny León, Jaime Mateu y Julia Benedetti, los tres en la disciplina de Park, que se disputará los próximos 4 y 5 de agosto.