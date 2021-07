Brenda Zambrano de Acapulco Shore anuncia que tiene la 'enfermedad por implantes mamarios'

Este miércoles por la noche, la influencer y modelo Brenda Zambrano, quien se dio a conocer a través del reality de MTV, Acapulco Shore, se sinceró con sus seguidores e informó que padece de la 'enfermedad por implantes mamarios'.

Entre lágrimas, Brenda publicó un video en Instagram donde compartió los síntomas que comenzó a tener después de hacerse una reducción de senos al colocarse implantes más pequeños.

En las imágenes aseguró que se realizó estudios hormonales y de tiroides, pero todo parecía normal, hasta que sus seguidoras le señalaron dicha enfermedad que ha afectado a otras artistas como Carmen Aub y Manelyk.

Sudoración, falta de aire, depresión, aumento de peso, pérdida del líbido, entre otros, fueron los síntomas que empezó a desarrollar después de su operación, además de afectaciones visibles en sus pechos.

"Problemas con mis implantes mamarios. HABLÁNDOLES UN POCO DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CONMIGO, de lo mal que me he sentido decidí operarme este lunes, con el favor de Dios se que todo estará bien, chicas si ustedes están sintiendo algo similar por favor infórmense bien, investiguen, NO SABEN LO MAL QUE LO HE PASADO, son muchos los casos de los implantes; de ser la chica que tenía las boobs enormes pase a ser la chica enferma con unos senos pequeños que me están dañando, ahora volveré a tener unas boobs sin implantes y mucho más pequeñas. Me aceptaré tal y cómo quede no le volveré a modificar mi cuerpo, estaré en las manos de un excelente médico en CDMX. El lunes se los presento y a ver si podemos hablarles un poco más de mi situación", escribió en Instagram.

