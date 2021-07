Integrante de la Banda Terrones es embestido por automóvil en Torreón; sufre fractura y contusiones

El casco y su juventud le salvaron la vida a un músico de banda que circulaba a bordo de su motocicleta y fue embestido por un automóvil cuyo conductor huyó. El afectado se encuentra internado en el Hospital Universitario de Torreón, ya que sufrió fractura del brazo izquierdo y contusiones en distintas partes del cuerpo.

El accidente se registró al filo de las 8 de la tarde-noche del miércoles, en el crucero de avenida Matamoros y El Siglo de Torreón (22), de esta misma ciudad.

Adán Pérez Castruita, de 22 años, integrante de la Banda Terrones, transitaba a bordo de su motocicleta por la calle El Siglo de Torreón, con dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce con la avenida Matamoros, fue impactado por un automóvil negro cuyo conductor, que circulaba de oriente a poniente por esta avenida, no respetó el derecho de preferencia y chocó con su parte frontal en el costado izquierdo del motociclista.

Al recibir el impacto, el motociclista salió por los aires y cayó a unos 4 metros del lugar del golpe; por fortuna, lo salvó del golpe en la cabeza el casco de protección, pero se fracturó el brazo izquierdo, entre otras lesiones.

El automovilista, un hombre de unos 55 años, decidió escapar para eludir su responsabilidad, aunque algunos testigos tomaron datos de las características del vehículo y las placas de circulación.

Personas que auxiliaron al motociclista llamaron al sistema de Emergencias 911, pero no acudieron los agentes de Tránsito Municipal ni peritos de accidentes, solo la ambulancia de Cruz Roja que trasladó al lesionado al Hospital General, pero como no había traumatólogo, lo canalizaron al Hospital Universitario, donde se encuentra internado, ya que no cuenta con seguridad social.

Familiares del lesionado interpondrían la denuncia ante el Ministerio Público, en contra del automovilista que provocó el accidente.