Combate el envejecimiento durmiendo

Seguramente por lo menos una vez al día escuchas o lees algo referente a la importancia de dormir correctamente. Esto se debe a que se trata de una función esencial para tener energía y buena salud, por lo que debe encontrarse entre tus prioridades.

No dormir bien puede disparar tus niveles de estrés, y con ello, llegan también las líneas de expresión, ojeras y otros problemas que se relacionan con la piel, y sí, también con el envejecimiento.

Healthline explica que, mientras duermes, tu cuerpo repara daños y se recupera del desgaste cotidiano, enfocándose en la piel, músculos y cerebro, además de aumentar el flujo sanguíneo y la producción de colágeno.

Para lograr un sueño reparador, es importante cuidar cinco aspectos básicos.

UNA NOCHE COMPLETA DE SUEÑO

Recuerda, las siestas no reemplazan el dormir correctamente por la noche. Si no duermes las horas recomendadas, tu piel envejece más rápido dado que no habrá recuperación alguna. En promedio, debes dormir entre 7 y 9 horas por noche, y para ello, necesitas establecer un buen horario.

LAVA TU CARA ANTES DE ACOSTARTE

Sin importar si ya seguiste tu rutina de skin care mañanero, es importante que también lo hagas en la noche, dado que dormir con la piel sucia afecta tu apariencia, además de causar problemas, ya que durante el día estuviste expuesto a suciedad y contaminación.

Utiliza un limpiador ligero para eliminar estos residuos y evitar que los poros se tapen, haya irritación, acné o infecciones.

USA HUMECTANTE NOCTURNO

Es importante que utilices un buen humectante específicamente para la noche, ya que contendrá los nutrientes que tu piel necesita. Además, ya que estarás dormido por horas, es inevitable la deshidratación, por lo que se recomienda tener un vaso de agua a la mano (y tomar uno antes de dormir) para recuperar el líquido.

DUERME SOBRE TU ESPALDA Y CON UNA BUENA ALMOHADA

La posición en la que duermes puede provocar que aparezcan arrugas y líneas de expresión. Estar aplastado contra la almohada puede irritar partes de tu piel. Lo mejor es dormir sobre tu espalda para mantener una posición más natural; además, debes procurar invertir en una buena almohada, se recomienda el satín y la seda, para minimizar la irritación, e incluso algunos de los secretos orientales de belleza, señalan que estos materiales reducen las líneas de expresión.

DUERME LEJOS DEL SOL

Si vas a tomar una siesta o si te vas a levantar tarde, es importante que duermas donde el sol no llegue directamente a tu cara. La luz afecta la calidad de sueño, puede provocar quemaduras y daños por rayos UV.