Jamie Lee Curtis se despide de 'Halloween'

En el 2018 la película 'Halloween' fue aclamada por la crítica, además de liderar la taquilla internacional, por lo que Universal Pictures confirmó de inmediato la producción de "Halloween Kills" y "Halloween Ends".

Esto garantizó una nueva trilogía que dará paso al final definitivo de la historia (hasta un siguiente reboot realizado por otra generación).

Ante esperadas producciones, la reconocida actriz Jamie Lee Curtis, quien ha interpretado al personaje de "Laurie Strode" desde la primera entrega de la saga en 1978, ha declarado que "Halloween Ends", que se habría estrenado este mismo año si las circunstancias lo hubieran permitido, será la última ocasión en la que dé vida al icónico personaje que marcó su carrera.

"Podría decir, de acuerdo a lo que sé sobre la siguiente película, que creo que será la última vez que la interprete", comentó la actriz en una plática con la revista Total Film. "No lo estoy diciendo al estilo 'oh, es porque muero', no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando desde lo emocional que he construido. Será una forma espectacular de terminar la historia".

Luego de su debut en la primera entrega, del 78, Jamie Lee Curtis regresó con su personaje en 1981 en "Halloween II", en 1998 en "Halloween H20: 20 Years Later" y en el año 2002 en "Halloween Resurrection".

Según el director David Gordon Green, "Halloween Ends" está programada a estrenarse a finales del 2022, asegurando que pudiera ser una cinta "muy diferente" a lo que podrían imaginar.

"Estoy comprometido a hacer algo diferente. Si me volviera repetitivo, le entregaría las riendas a otra persona. Cuando tienes esa oportunidad con una franquicia establecida, es realmente divertido pensar cómo puedes presentar diferentes tonos y perspectivas y hacerla evolucionar".

La segunda entrega de la saga, "Halloween Kills", llegará a las salas de cine el próximo 15 de octubre.