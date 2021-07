Coahuila no decretará Ley Seca por Consulta Popular el 1 de agosto

No la despisten, no engañan a la sociedad, ahora si quieren que la ciudadanía deje de votar por sus rateros prianistas permitiendo la venta de cerveza. Aún así iremos a votar para que reciban el castigo que merecen.

lbtjrg

Hoy, 7:12 am

publicado por: Lrga Lobato

Y la salud? Y la seguridad? Y los empleos? Y la infraestuctura? Y la economía? Y las adjudicacones directas? Y las mujeres? Y la educación? Y las estancias infantiles? Y Macedionio y los hermanos de AMLO? Y etc, etc, etc.? TRES AÑOS EN EL GOBIERNO Y NO PUEDEN RESOLVER N A D A ! PARA ESO QUERÍAN LA PRESIDENCIA? Otro distractor inútil de la 4T.

