Persisten daños en parquímetros de la zona Centro de Torreón

Daños en su mecanismo, partes incompletas y hasta elementos vandalizados forman parte de las características que actualmente posee una gran parte de los parquímetros de la zona Centro de Torreón.

Los aparatos que operan desde hace décadas en el primer cuadro de la ciudad cada vez son objeto de mayores afectaciones y van quedando fuera de servicio, lo que deriva en una menor recaudación de recursos de parte de las autoridades y un desorden en los espacios de estacionamiento.

Ayer El Siglo de Torreón realizó un recorrido de supervisión en calles del primer cuadro de la ciudad, se encontraron piezas que, más allá de la evidente antigüedad, tienen condiciones suficientes para que se les considere para retiro inmediato.

Incluso los "estacionómetros" que sí operan con regularidad tienen ya daños en sus pantallas que hacen poco legibles las lecturas, o bien, presentan bloqueos en las áreas de ingreso de monedas.

"Está muy dañado (parquímetro), yo he visto que lo han rayado y no quedó igual luego de que lo limpiaron el año pasado, mucha gente viene y se confunde, le ponen al otro lugar y pues los multan, el chiste es que no se ve y pues ni modo, ahí están los de parquímetros muy pendientes… Sí deberían de mejorarlos, hace mucho que están así y pues se ven mal", afirma Francisco García, trabajador de un negocio de electrónicos en la avenida Hidalgo.

Durante la presente administración municipal no se informó sobre algún plan para renovar los parquímetros en el Centro de Torreón, tampoco el alcalde electo, Román Cepeda, hizo algún compromiso de campaña respecto a ese tema.

Recorrido

En un recorrido se constató del mal estado de los parquímetros.

*Las piezas dañadas se observan principalmente en vialidades como la avenida Matamoros, Hidalgo y Juárez.

*En calles Treviño, Blanco y Leandro Valle hay piezas maltratadas también.

*Los parquímetros dañados representan una menor captación de recursos.

*De la misma forma se generan confusiones entre quienes utilizan los espacios de estacionamiento con parquímetros.