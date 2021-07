La demanda de viajeros a Mazatlán baja en la Central Camionera de Gómez Palacio

En los últimos 15 días ha bajado la demanda al destino turístico de Mazatlán, Sinaloa, en algunas líneas de la Central Camionera de Gómez Palacio debido al incremento de casos de COVID-19. El estado incluso pasó a rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico.

El jefe de oficinas de Estrella Blanca, Daniel Chavarría González, informó que la baja que se ha registrado es de aproximadamente un 30 por ciento en relación al año pasado, porcentaje que se podría incrementar en los próximos días debido a la pandemia. Es sobre todo a los destinos de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa los que han sufrido una baja.

También las cancelaciones se han incrementado, particularmente de aquellas personas que adquirieron sus boletos hasta con un mes de anticipación al conocer la situación en esta entidad vecina. "La gente viene y cancela o se les deja abierto por seis meses para cuando ellos decidan, también pueden cambiar al destino", explicó Chavarría.

Actualmente, la línea que representa cuenta con siete corridas diarias, las cuales se han visto afectadas. "No se ha suspendido ninguna corrida", recalcó Chavarría, quien explicó que algunas de las unidades han partido con menos de la mitad de su ocupación. Otros pasajeros han optado por cambiar sus destinos ya que tienen hasta seis meses para hacerlo.

Los destinos que han registrado un incremento son: Ciudad Juárez y el Estado de México. Dentro de las medidas preventivas que se adoptaron desde el inicio de la pandemia y que se mantienen, está la desinfección de las unidades, se otorga gel y cubrebocas a los pasajeros.

"Si el cliente no trae el cubrebocas, no los dejan subir y se les pide que no se los retiren", explicó.

Chavarría González comentó que en lo que resta del periodo vacacional de verano, aún esperan que la afluencia sea menor, por lo menos al puerto de Mazatlán. "Con motivo de la pandemia va a bajar el pasaje".

Lo que también ha sufrido una baja en las últimas semanas es la llegada de los llamados paisanos provenientes de Estados Unidos, que para esta temporada viajaban para visitar a sus familiares.

En general, la Central Camionera ha lucido con poca afluencia de personas que viajarán en los últimos días.

