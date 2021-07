El antiguo Hospital General de Torreón se encuentra en el olvido

Han transcurrido casi seis años y ninguna autoridad ha gestionado la rehabilitación y el uso del antiguo edificio del Hospital General de Torreón además de que han sido incapaces de aclarar cuál es la situación legal que guarda el inmueble, ubicado en el segundo cuadro de la ciudad.

Mientras tanto, hay un notable deterioro en la infraestructura física y el edificio se encuentra a merced del vandalismo. La vieja clínica se inauguró en 1993 pero la incorrecta planeación ocasionó que en poco tiempo se saturara y que en 22 años estuviera completamente obsoleto, lo que derivó en una mudanza al nuevo hospital ubicado a espaldas del Manto de la Virgen, en 2015.

En un recorrido que realizó El Siglo de Torreón, se pudo observar que una parte de la fachada sobre la calle Álvarez tiene grafiti y enjarre visiblemente dañado. Sobre la calle Eugenio Aguirre Benavides y la avenida Artes Gráficas, hay rastros de salitre en paredes y suelos, heces fecales de aves, grietas, registros y centros de voltaje dañados, plafones desprendidos y rejas metálicas de las ventanas oxidadas.

Algunos vecinos del lugar dijeron que ya se han reportado intentos de robo además de expresar que "¿cómo es posible que estén desperdiciando todo este edificio? Iban a hacer escuela y luego de repente vienen y meten camas bien viejitas, cestos de ropa, instrumentos quirúrgicos, ¡qué desperdicio!, hagan algo con esto, algo de provecho para la humanidad".

En septiembre de 2015, cerraron las antiguas instalaciones del Hospital General de Torreón y los usuarios comenzaron a canalizarse al nuevo edificio que fue inaugurado el 5 de agosto de ese mismo año por el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Sin embargo, fue hasta el lunes 17 de ese mismo cuando se atendieron a los nuevos pacientes.

PROYECTOS PARA EL EDIFICIO

En ese entonces, el exdirector del Hospital General, Luis Gerardo del Moral Rossete, había planteado varios proyectos para el viejo edificio, entre ellos, que funcionara como una Unidad Materno Infantil para la Región Lagunera de Coahuila o bien, como Unidad de Atención a Mujeres víctimas de violencia o como oficinas administrativas gubernamentales.

Ninguna propuesta fue autorizada y finalmente, el 7 de marzo de 2016, Rubén Moreira entregó las llaves del antiguo Hospital al entonces presidente del patronato de la Cruz Roja Mexicana, delegación Torreón, Félix Pérez Murillo.

En esa ocasión, la intención de la benemérita institución era aterrizar el proyecto de una universidad y una estancia para adultos mayores.

Pero en junio de 2017, el entonces presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Hugo Morales indicó que no se había podido cristalizar debido a que faltaba la desincorporación de los terrenos del edificio de los que era propietaria la Federación, además del Estado.

"Recibimos físicamente el donativo, sin embargo, nos encontramos con el tema de que formalmente pertenecía parcialmente a la Federación, el proceso de desincorporación del Gobierno del Estado fue más o menos rápido, sin embargo, el proceso federal es el que nos ha tenido", dijo en aquella ocasión.

Desde entonces, el inmueble ha estado en resguardo más que en propiedad dado que pasó el tiempo y hasta la fecha no se ha resuelto el tema jurídico. Actualmente, la benemérita institución ha estado colaborando con los gastos de mantenimiento y vigilancia del lugar y no han podido realizar alguna inversión debido a que legalmente, el inmueble no les pertenece.

En enero de este 2021, el director general de la Cruz Roja, César Ariel Tapia Rodríguez, informó que tienen intenciones de devolver el edificio que asegura le pertenece al Municipio. Aunque dijo desconocer si existe otra figura de préstamo entre el Gobierno municipal y la Federación.

"Lo que nosotros estamos haciendo es tratar que se devuelva porque no nos sirve a nosotros en comodato, el área está muy grandísima y está un poquito en desuso entonces no nos sirve mucho. Tratamos de que se devuelva al Municipio y que ellos piensen qué es lo que van a hacer", declaró.