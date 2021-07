Sin ser vulgar ni grosera, Ángela Aguilar triunfa en la música

No cabe duda de que Ángela Aguilar es la niña buena de la música, ya que ha llevado su carrera por caminos positivos, lejos de escándalos.

"La forma en la que yo puedo mantenerme intachable es pensando en que si yo fuera mamá, a quién dejaría que mis hijos vieran. Es muy fácil no ser vulgar, no hablar con malas palabras y cuidarte; tristemente es lo que menos hacen (otros artistas), para mí ser un buen ejemplo es super importante para mí, y es que mis padres me han enseñado a portarme bien", dijo la joven de 17 años en un encuentro virtual con la prensa nacional e internacional.

El Siglo de Torreón estuvo en la conferencia, en la que recordó emocionada que la pasó muy bien en la región los pasados días 25 y 26 de junio cuando ofreció junto a su familia el Jaripeo sin Fronteras.

Aguilar anunció durante la reunión que el próximo 21 de agosto se presentará en solitario en la Arena CDMX. Ofrecerá un show con mariachi, banda y otras sorpresas con las que busca consentir a sus seguidores.

"Me emociona mucho sentir la energía del público de nuevo. Como artista lo que más te impulsa es la energía que te da la gente; extraño el poder estar conectados de nuevo", comentó durante la charla.

Desde Miami, Florida, Ángela expresó que se tomarán todos los protocolos de sanidad en el concierto para garantizar un ambiente seguro ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Les dijo a sus "angelitos" (como llama a sus fans) que pueden asistir sin temores.

"Este concierto lo dedico a todos los que se han ido en esta pandemia; todos perdimos a alguien por el virus, y el concierto va para ellos. Ahora, este show también es muy importante porque será el inicio de mi gira en solitario", recalcó.

Acompañada de uno de sus perritos, la intérprete de Ahí como me ven dijo que se siente muy segura de estar en tremendo escenario, esta vez sin su padre, Pepe, su tío Antonio y su hermano, Leonardo.

"Nací lista para hacer todo lo relacionado con mi carrera. Suena feo decir eso, pero seré honesta y creo que para mí estar en un escenario es como estar en casa. Claro que será un reto porque nunca había hecho un show tan grande y sola, pero sí estoy lista".

Para la cantante, pertenecer a la dinastía Aguilar ha sido un regalo de la vida y no lo ve como un peso que deba cargar.

"Ser parte de esta familia es como un salvavidas. Imagínense que la música es un mar y ser una Aguilar es mi salvavidas. Mis papás me han llevado por un camino recto, bonito, derecho y genuino; tenerlos de apoyo me ha ayudado mucho, ellos son mi aliviane".

Según contó Ángela, el intérprete de Prometiste, con su ejemplo y enseñanzas, ha sido vital en su trayectoria, próxima a cumplir 10 años.

"Él me ha enseñado con el ejemplo; lo he visto muchas veces cantar ante miles de personas todos los fines de semana. Todo eso me ha llevado a ser quien soy ahorita. Los consejos más importantes que me ha dado mi papá son a través de la música. Mi papá cree más en mí que yo".