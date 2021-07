La falta de chips afecta a la industria automotriz de Coahuila

La principal afectación por el desabasto de materiales en el estado ha sido a causa de los chips en el sector automotriz, señaló Jaime Guerra Pérez, secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, por encima de temas como el acero u otros productos que requieren las empresas.

"Como los paros han sido muy variados en diferentes países, dependiendo los picos de la pandemia, afecta de una u otra manera a diferentes industrias, realmente lo que más hemos sentido es la afectación en lo automotriz, donde hay casos como General Motors, que ahorita tiene un paro técnico de dos semanas, tiene vehículos que les falta un componente, porque la industria automotriz está al tope en su operación, sobre todo aquí en Coahuila", explicó.

El funcionario estatal dijo que se ha tratado, por parte de las empresas, de no dejar de fabricar vehículos, sino que se busca recuperarlos después, cuando se tengan los microprocesadores.

Guerra Pérez consideró que el resto de los sectores económicos han enfrentado afectaciones mínimas. Señaló que los chips impactan a diferentes industrias, pero en Coahuila, es la automotriz la que más lo ha sufrido. Aseguró que se ha llegado a acuerdos con los trabajadores con el manejo de vacaciones o turnos parciales.

"Todos los sectores están reactivados, no ha habido ningún sector que no esté reactivado, en las mesas operativas que se tienen para revisar los protocolos se han estado evaluando y simplemente lo que falta son algunos aforos que no están al 100 por ciento, dependiendo la región, hay regiones, como la Sureste, donde los restaurantes están al 100%, los bares están al 100%, los cines están al 75%, por darles algunos ejemplos, los comercios están al 100%", expresó.

Dinamismo

Reactivación:

*El secretario consideró que, en general, hay arriba de un 90 por ciento de reactivación, pues lo último correspondió a los eventos masivos y los conciertos, así como los estadios, que se mantienen al 70 u 80 %, mientras que las ferias se están revisando, no obstante, indicó que no todas, pues en algunos municipios se han cancelado.

*Aseguró que están reactivados todos los sectores y que no hay uno solo que diga que no se le ha apoyado.