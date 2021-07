Leslie Grace será Batgirl en nueva película para HBO Max

La actriz y cantante de origen dominicano, Leslie Grace, será la encargada de interpretar a Batgirl, luego de realizar diferentes pruebas en las que incluso participó Isabella Merced (Dora and the Lost City of Gold), pero al final fue Grace quien se habría quedado con el papel, ganando a también a las actrices Zoey Deutch (Vampire Academy) y Haley Lu Richardson (Five Feet Apart).

Según reveló el medio estadounidense Deadline, Grace le dará vida a Barbara Gordon. Leslie se ha colocado como una de las grandes estrellas de la música latina, con temas como Duro y Suave y Díganle junto a Becky G y CNCO, recientemente se ha abierto un espacio en la industria de Hollywood, luego de su destacada participación en el musical "In The Heights". El nuevo proyecto de Batgirl, se convertiría en su segundo papel cinematográfico , aunque el estudio no ha revelado nada aún, se espera que la cinta sea estrenada en HBO Max, con lo que se convertiría en la primera gran película en debutar de manera exclusiva en la plataforma de streaming. A pesar de que se desconocen más detalles, hay que recordar que en las viñetas, Barbara Gordon (Batgirl), es la hija de el Comisionado Gordon, uno de los aliados de Batman; y apareció por primera vez en Detective Comics en 1967. Anteriormente el personaje de Batgirl fue interpretado por Alicia Silverstone, en la cinta de Batman y Robin, aunque se le conocía como Barbara Wilson. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste