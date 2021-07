Fans 'chocan' por colaboración de Metallica con J Balvin

Metallica una vez más está dando de qué hablar en redes sociales y no es para bien, ya que hoy se soltó otra de las versiones de su disco "The Metallica Blacklist" y el encargado fue J Balvin, quien no tuvo suerte con lo que hizo.

Y es que el reggaetonero colombiano hizo su interpretación de "Wherever I May Roam", uno de los éxitos del "Black Album", el cual cumple 30 años, pero no tuvo la aceptación que se esperaba en comparación a lo que hicieron Juanes y Ha*Ash.

Fue en Twitter en donde internautas expresaron su malestar por esta versión y como se esperaba los metaleros arremetieron fuerte contra en cantante de urbano, el que para muchos no debería estar en los invitados por la banda, ya que su género no tiene nada que ver con el trash metal.

"Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, absolutamente abominable", escribió Cristian David Romero quien utilizó la imagen de Homero Simpson para describir su malestar.

Pero por supuesto los fasn del intérprete de "Mi gente" y "No me conoce" se burlaron de los rockeros de corazón con memes, que no fueron muy precisos, pero que sí los atacan.

"Los rockeros cuando vean que Metallica hizo una canción con J Balvin

Para el usuario de Twitter Maik, se dio el gusto de burlarse de los rockeros al ponerles un video de una persona atacada de la risa.

"Los metaleros que siempre criticaron el reggaeton", escribió.

"J. Balvin nadando en las lágrimas metaleras", fue lo que publicó Jacob.

El disco de Metallica saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre y varios artistas como Mon Laferte, The Hu, Miley Cyrus, David Gahan de Depech Mode, entre otros muchos más están invitados a transformar los éxitos de uno de los discos que es considerado como una joya.

"The Metallica Blacklist" se publicará en todas las versiones, también habrá una caja de lujo el cual contendrá el Black Album remasterizado en vinilo y en CD, un picture disc titulado "Sad But True", un EP, versión extendida, del Live at Wembley", un doble disco de Live in Moscow", dos cds de entrevistas, un libro de 120 páginas con fotos inéditas, en otras cosas más.