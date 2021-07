Gobernador de Durango 'planta' por segunda ocasión a transportistas de Gómez Palacio

Por segunda ocasión, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, incumplió con el compromiso que estableció con los choferes de Transporte de Personal, de celebrar una reunión para abordar el problema de la competencia desleal que aseguran comete una empresa foránea. Los afectados estudiarán las medidas a emprender ante la falta de “voluntad por resolver el problema”, denunciaron.

El primer compromiso que hizo de manera personal el mandatario con los operadores fue el 13 de julio a las afueras del Hospital General, sitio en donde un grupo de inconformes esperó más de dos horas para tener un encuentro y lograr una cita. En aquella ocasión, Aispuro Torres les dijo que se reunirían el jueves siguiente, algo que no sucedió.

Este jueves 15 de julio, el gobernador realizó una nueva gira por Gómez Palacio, en la que también fue abordado por un grupo de choferes de Transporte de Personal, para conocer si se reunirían o no para exponerle sus inconformidades. El encuentro acordado no se celebró.

El gobernador, una vez más se comprometió a que los atendería el secretario general de Gobierno, Héctor Flores y otras autoridades para este martes 20 de julio. Lo cual no sucedió.

“No hubo reunión, no nos convocaron, yo creo que hicieron caso omiso a nuestra petición, hubo una respuesta verbal de formalidad de que nos íbamos a reunir a más tardar el martes por parte del gobernador y no se llevó a cabo ni siquiera una atención de por qué no”, expuso Raúl Martínez Caldera, miembro del Sindicato de Transporte de Personal en La Laguna de Durango.

El que el gobernador no haya cumplido su compromiso en dos ocasiones, refleja una falta de voluntad de resolver el problema, dijo Martínez. “Es una gran falta de parte de los funcionarios estatales porque no hay voluntad, no se ve ninguna voluntad de resolver, está muy mal… yo creo que están fallando a los ciudadanos duranguenses porque ellos son representantes. Prácticamente se ve que hay más atención y privilegios a la gente foránea que a los propios duranguenses”, dijo el representante del Sindicato.

Ahora los afectados, que son alrededor de 500, pero que se ven afectados cerca de mil personas de forma directa e indirectamente, dijo que se analizarán nuevas acciones que se habrán de valorar en conjunto.

Es la empresa Transportes Empresariales del Norte a la que señalan de operar de manera irregular en la región Laguna, violentando la Ley de Transporte del Estado, al no cumplir con los documentos necesarios para circular