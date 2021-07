El IMSS llama a seguir con medidas sanitarias contra COVID para tener vacaciones de Verano Seguro  

Con el propósito de lograr vacaciones de Verano Seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llama a la población coahuilense a que en la medida de lo posible, eviten acudir a lugares concurridos y procuren acciones para cortar la cadena de transmisión de COVID-19 en espacios como el trabajo, centros comerciales, transporte público, sitios de enseñanza e incluso en el hogar.

Mayela González Núñez, directora del Centro de Atención Temporal (CAT) COVID-19 en Saltillo, dijo que mientras se pueda, lo más recomendable es quedarse en casa. Sobre todo aquellas personas que padecen comorbilidades como diabetes o hipertensión. Es importante continuar con el lavado constante de manos, uso correcto de cubrebocas en todo momento, uso de alcohol gel al menos al 70% y distanciamiento social de al menos 1.5 metros.

La doctora informó que todos los días ingresan a la unidad pacientes confirmados con la enfermedad de coronavirus, aunque reconoció que en número mucho menores a los que se registraban hace un año.

Para que Coahuila se mantenga en semáforo de riesgo epidemiológico en color verde y se evite un repunte de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones por COVID-19, González Núñez sugirió que: “Si no es necesario que salgas, quédate en casa”.

Enfatizó la importancia del uso correcto del cubrebocas ya que algunas personas dejan la nariz fuera y de esta manera simplemente deja de servir. También se debe evitar tocar la cara y mantener las manos limpias.

Recordó que los derechohabientes que presenten algún síntoma relacionado con el COVID-19 como son tos, dolor de garganta, cabeza y temperatura deben acudir a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que el virus del SARS-CoV-2 no se ha ido y la enfermedad no se ha terminado. “Vacúnate y no bajes la guardia. Si ya te vacunaste, síguete cuidando”, comentó.

Este 21 de julio, la Región Lagunera registra un 4.19% de ocupación hospitalaria, esto se traduce en 24 enfermos con sospecha y confirmación de COVID-19 internados. También se reportó una ocupación de ventiladores mecánicos del 2.42% para pacientes que requieren respiración asistida y que son 3.