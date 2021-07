Asegura la Canirac que la Ley Seca en Torreón por la Consulta Popular no se justifica por no tratarse de un proceso electoral

La Ley Seca impactaría gravemente las ventas del sector de restaurantes, pues se experimentaría una caída superior al 50 por ciento de establecerse esta disposición, que no ha sido abordada aún por Coahuila ni por Durango. Para la Canirac, la medida no se justifica, al no tratarse de un proceso electoral sino solamente de una consulta.

"Claro que nos afecta en el gremio restaurantero porque el fin de semana es cuando tenemos una mayor afluencia de comensales, de clientes, entonces sí nos veríamos muy afectados", dijo Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Esto en el marco de que el próximo domingo primero de agosto se realizará la Consulta Popular 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Recordó que ya hubo otras consultas ciudadanas y no implicaron la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas, pues insistió que esto es exclusivo de los procesos electorales, pero este no es el caso. "No es justificable, la verdad, es una consulta ciudadana como se han hecho en otras ocasiones, para nosotros no se debe llevar a cabo una Ley Seca como tal", comentó. VER MÁS: 'Sí va a haber Ley Seca', adelanta el alcalde de Torreón sobre acciones por la Consulta Popular del 1 de agosto Martínez Ávila dijo que existe una "laguna" en la información, pues generalmente, en procesos electorales, hay acuerdos que se toman entre las instituciones y el gobierno, de modo que esto permea a las cámaras empresariales y el sector restaurantero se da por enterado, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. "No nos han informado de forma oficial que habrá Ley Seca, no hemos tenido ningún aviso, hasta que se haga de manera oficial, seguiremos trabajando nosotros de manera normal" expuso. VER MÁS: ¿Qué implica la veda electoral por la Consulta Popular sobre expresidentes? Indicó que, en base a las elecciones del año pasado, donde se renovó la Cámara de Diputados y los ayuntamientos en Coahuila, hubo una baja del 50 por ciento en la afluencia de los comensales a los establecimientos. Por parte del INE se informó que será decisión de los estados si se aplica o no la disposición para el próximo fin de semana, cuando se realice la Consulta Popular.