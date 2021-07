Así fue el gol 'más bello' que marcó Gignac a Memo Ochoa

Luego de que el delantero francés, André-Pierre Gignac 'calentó los ánimos' rumbo al primer partido de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, internautas se han cuestionado sobre la situación que planteó con confianza.

El jugador de Tigres destacó que el gol más bello de su trayectoria como futbolista lo marcó al mexicano Guillermo Ochoa, por lo que está listo para el partido de la madrugada de este jueves entre Francia y México.

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones”, destacó en rueda de prensa.

El gol ocurrió un 22 de noviembre del 2013 cuando Gignac defendía los colores del Olympique de Marsella en la Ligue 1 y 'Paco Memo' defendía el arco del AC Ajaccio.

Fue al minuto 39' cuando su actual compañero de Tigres, Florian Thauvin recibió un pase de saque de banda, lo regresó al mediocampista y lanzó un centro hacia el exterior del área, donde Gignan lo recibió de pecho y después lo lanzó hasta el ángulo superior izquierdo.

El GOLAZO que le anotó Gignac @10APG a Memo Ochoa @yosoy8a durante su estancia en el @ACAjaccio pic.twitter.com/ZB4iDU1ISZ — PERFIL TIGRE (@PerfilTigre) July 20, 2021

Meses más tarde, el francés y el mexicano se reencontraron en la Liga MX.

Este jueves en punto de las 03:00 AM, la Selección Nacional Mexicana hará su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde buscarán conseguir su segunda medalla de oro en el deporte.