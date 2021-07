El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, adelantó este miércoles que habrá “Ley Seca” durante el primer fin de semana de agosto, esto en el marco de la Consulta Popular que habrá a nivel nacional para saber si la población está de acuerdo, o no, en enjuiciar a expresidentes de México.

Fue durante hoy en la mañana que el mandatario local informó que, pese a que aún no se ha recibido alguna instrucción especial sobre dicha medida, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en torno a cualquier proceso organizado por las autoridades electorales sí se contempla en todos los casos, de forma en que “seguramente” se tendrá tal prohibición desde el primer minuto del próximo sábado 31 de julio y hasta el último minuto del domingo 1 de agosto, día en el que será realizada la Consulta Popular a nivel federal, iniciativa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tiene que haberla (Ley Seca), es como sigue las mismas reglas de cualquier elección federal… Están en la ley, sí va haber, la semana entrante seguramente se harán los anuncios pertinentes, está en la ley, bueno y se toman estas medidas acercándose la elección”.

Respecto a la conveniencia de ese tipo de medidas en torno a este proceso de consulta, hasta ahora inédito en la vida democrática nacional, el propio alcalde Zermeño se limitó a comentar que se trata de situaciones que se han ordenado a nivel federal, además de que anteriormente ha expresado su opinión respecto al sentido de esa actividad, la cual no representa un requisito para aplicar la ley en caso de existir alguna presunción de comisión de delitos por parte de algunos expresidentes.

“Pues no quiero opinar de eso, la verdad es que ya lo dije, es una consulta que no tiene ningún sentido”.

Cabe recordar que será el próximo domingo 1 de agosto cuando a nivel nacional se realice una consulta entre la ciudadanía con el sentido de preguntar si están de acuerdo, o no, en que se lleve a juicio a los expresidentes de México; no obstante, en la consulta no se menciona ni siquiera el término “expresidentes”, mucho menos los nombres de los personajes a los que se ha hecho alusión desde el Gobierno Federal.

La pregunta es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Se podrá responder solamente “si” o “no”.