Protección Civil continúa sorprendiendo a canoístas en el canal del Sacramento en Gómez Palacio

La Dirección de Protección Civil no sólo sigue sorprendiendo a personas nadando dentro de los canales de riego sino también practicando canotaje sobre todo dentro del canal Sacramento, que es el de mayor capacidad que atraviesa a la ciudad. A los reincidentes se les habrá de aplicar una sanción administrativa o de trabajo comunitario.

José Miguel Martínez Mejía, titular de la dependencia municipal en Gómez Palacio, informó que tan sólo esta mañana fue sorprendida una persona practicando dentro de dicho canal, por lo que se le pidió que saliera a fin de evitar que sufriera un accidente.

“Hemos detectado personas todavía nadando al interior, afortunadamente el clima nos ha ayudado los días nublados, la gente no se mete tanto en los canales, seguimos con el operativo de recorridos hemos estado incluso encontrando a canoístas dentro del canal de Sacramento que es el cuerpo de agua más grande y pues bueno los hemos sacado y tratando de hacer consciencia”, comentó Martínez Mejía.

El titular dijo que en lo que de esta semana y la pasada anterior se han detectado al menos tres canoístas en el canal Sacramento, a quienes se les ha advertido que de ser sorprendidos nuevamente, sería acreedores a una sanción administrativa o de trabajo comunitario, así como del decomiso del kayak.

“Tratamos de hacer consciencia de que no es lo más seguro para ellos, batallamos un poco pero al final de cuentas sí hacen caso de las indicaciones porque saben que podemos sancionarlos. No lo hemos hecho, el primer acercamiento es hacerlos entrar en razón, este no es un tema recaudatorio, es un tema de seguridad es un tema de prevención y pues bueno la idea es que ellos entiendan de una forma no recaudatoria que no puedan estar introduciendo en los canales de riego”.