Ser 'cazagoles' es una de mis mejores cualidades: 'Chicharito' Hernández

Durante la entrevista, el tapatío charló sobre sus inicios en el futbol, su carrera por Europa y ahora en Estados Unidos con el Galaxy de Los Ángeles, California.

También habló sobre los ataques 'mediáticos' que ha recibido a lo largo de su trayectoria donde se han cuestionado sus cualidades como jugador de futbol, haciendo referencia al apodo de 'cazagoles' del que ha sido protagonista desde antes de su participación con la Selección Mexicana.

“Cuando dicen que soy ‘cazagoles’, de alguna manera describen una de mis mejores cualidades. Algunos goles parecen muy fáciles, simples, pero depende la manera en que me muevo o la intuición de lo que va a hacer uno de mis compañeros", mencionó.

“Afortunadamente anoto muchos goles, por eso creo que la celebración es porque nunca pierdo la noción de que anotar es lo más difícil de conseguir en el juego, no solo si yo anoto, quien sea que anote”, agregó.

Two people who know all about scoring goals. ✨@AbbyWambach met up with @CH14_ to discuss the art of the golazo, nicknames and more!