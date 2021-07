Así se vio desde las gradas el choque de Max Verstappen en el GP de Gran Bretaña

Luego de que el expresidente de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone culpara a Lewis Hamilton por el choque que llevó a Max Verstappen al hospital en el Gran Premio de Gran Bretaña, en redes se han compartido diferentes ángulos del accidente.

El campeón mundial se coló después al primer lugar en una cuestionada ventaja, pues el piloto de Red Bull permaneció durante seis horas en el hospital donde le realizaron estudios para determinar con exactitud su estado de salud.

"Si los jueces debían involucrarse en el accidente, le hubieran dado una pena mayor a 10 segundos, debió ser mayor a los 30 segundos, Lewis no estaba frente a él, venía de atrás y no estaba en su esquina, por eso lo golpeó en la parte trasera, 10 segundos no fueron correctos, el castigo no estuvo a la altura del crimen", declaró Bernie.

Fans en redes incluso han comparado su choque con una escena de la conocida película animada de Cars, donde la competencia del 'Rayo McQueen' lo impacta para sacar ventaja.

Durante el Gran Premio de Silverstone de la F1, Lewis Hamilton resultó ganador después de ocasionar un fuerte choque a Max Verstappen, situación similar a la vista en la cinta Cars (2006), donde Chick Hicks choca a Strip "El Rey" Weathers. pic.twitter.com/fBzTMrKa7d — J (@usuariomundoeng) July 18, 2021

Asistentes al Gran Premio también compartieron cómo se vio desde las gradas el accidente, donde se escucha el choque y se ven las partes de la monoplaza volando en el aire hacia la afición.

Choque en la F1 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el circuito de Silverstone, Reino Unido, genera fuerte polémica pic.twitter.com/D3nRwZySZa — LEGENDARIUMSPORT (@LEGENDARIUMS1) July 19, 2021