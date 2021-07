Atléticos de Oakland, cerca de tener nuevo estadio

La asamblea de la Ciudad de Oakland aprobó los términos preliminares del proyecto de un nuevo parque frente al mar para los Atléticos de Oakland.

Sin embargo, no quedó claro si la votación será suficiente para que el equipo continúe en la mesa de negociación y no decida abandonar la ciudad de la Bahía de San Francisco.

Con una votación de 6-1, los asambleístas aprobaron la propuesta, la cual requiere que el complejo incluya viviendas económicas, protección a los inquilinos y medidas de protección al medio ambiente, reportó el San Francisco Chronicle. La alcaldesa Libby Schaaf y los líderes de la asamblea indicaron que la votación es un paso importante en la negociación, a pesar de que las autoridades de la ciudad no pudieron llegar a un acuerdo con el equipo en las negociaciones de último minuto.

"Este es el camino para permitir que los Atléticos se mantengan en Oakland de una forma que proteja al puerto y a los contribuyentes y que traiga los beneficios que demanda y merece la comunidad", dijeron los líderes de la ciudad en un comunicado.

El presidente de los Atléticos Dave Kaval indicó que los términos financieros no le funcionan al equipo. "La votación sobre algo de lo que no tenemos conocimiento y no hemos tenido tiempo para digerir es difícil para nosotros. Es difícil comprender cómo es un paso al frente", dijo Kaval durante una reunión.

Los Atléticos son el último equipo profesional que sigue en Oakland después de que los Guerreros de Golden State se mudaron a San Francisco y que los Raiders de Oakland se fueron a Las Vegas. Esa migración ha afectado a la ciudad de 400.000 habitantes, algunos de los cuales le imploraron a la asamblea que trabaje más duro para mantener al equipo y los trabajos en el Coliseo.