'Sorprendentemente estoy lanzando mis grandes éxitos', dice James Blunt sobre disco recopilatorio

El cantante, James Blunt, anunció su álbum especial de grandes éxitos, The Stars Beneath My Feet (2004-2021) –disponible el 19 de noviembre- junto con una gran gira por el Reino Unido para 2022 en la que el artista celebrará canciones que abarcan una carrera de 17 años.

Durante ese tiempo, ha generado más de 23 millones de ventas de álbumes, un gran éxito mundial con You're Beautiful, dos Brit Awards y dos Ivor Novello Awards; además de recibir cinco nominaciones a los premios Grammy.

Entre la cadena de sencillos exitosos, The Stars Beneath My Feet (2004-2021) también incluirá cuatro canciones nuevas (Love Under Pressure, Unstoppable, Adrenaline, así como Came For Love), así como cuatro exclusivas presentaciones en vivo, incluido el Festival de Glastonbury. También contiene “tracks” de su último álbum con ventas Oro, Once Upon A Mind como Cold, y la balada para su padre, Monster.

James reflexiona en un comunicado de prensa y dice: “Sorprendentemente, estoy lanzando mis grandes éxitos. Yo quería llamarlo Greatest Hit (& Songs I Wish You’d Heard), pero la buena gente de Atlantic Records sugirió que lo llamara algo más sensato, así que se llama The Stars Beneath My Feet.

“Si alguna vez deseaste que James Blunt solo hubiera lanzado un álbum, este es ese álbum. Son 30 canciones increíbles, incluidas actuaciones en vivo de Glastonbury y otros lugares, y cuatro canciones nuevas. Para celebrar su lanzamiento, saldré de gira por todo el mundo el próximo año. No puedo esperar a verlos”, comenta Blunt.