Carmen Salinas asegura que México terminará como Cuba

La actriz lagunera, Carmen Salinas, se ha caracterizado por dar su opinión en cuanto a temas de política, sociedad, deportes y por supuesto del mundo del espectáculo.

En una entrevista que concedió al programa Hoy Día, Carmen fue cuestionada sobre las movilizaciones que se han dado en Cuba en contra del régimen político. Para la oriunda de Torreón, lo que pasa en esa nación podría ocurrir en México.

“Eso va a pasar aquí…. ya son más de 60 años de dictadura y a mí me duele mucho la gente de allá que pase hambre y que no tiene medicinas. Tampoco aquí hay medicinas, lo que más coraje me da es para los niños con cáncer”, dijo.

Tras las declaraciones de Salinas, Stephanie Himonidis y Adamari López presentadores de Hoy Día, dijeron que no creen que Tierra Azteca llegue a tal extremo.

“No es la primera artista que habla de este asunto y lo comparan con México. Creo que estamos muy lejos de llegar a esta situación, pero bueno eso es su punto de vista”, dijo Stephanie.

Por otro lado, Carmen informó que fue seleccionada para ser parte del jurado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, por lo que tendrá derecho a votar en la selección de Mejor película en la próxima entrega de los Oscar.