LA VOZ DEL DIHABLO

En recientes días (y en años muy pasados), he leído, escuchado y visto la frase: el rock/metal está muerto. Hay teorías y diversos textos al respecto… ¡Pero qué cosa más falsa y ridícula! Hoy, 2021, los máximos exponentes del ‘heavy metal’ han levantado la mano y dado muestras de que la música que tanto nos apasiona vive aún y late fuerte.

Primero fue Helloween con su álbum homónimo y toda la campaña de mercadotecnia que lo envolvió. Luego, los dos pilares, Iron Maiden y Judas Priest. No es poca cosa. Hace un año, se cumplió el 50 aniversario de los dos primeros discos de Black Sabbath y la historia no ha dejado de escribirse.

La llamada (o mal llamada) “Doncella de Acero” está de regreso con un álbum de estudio, el número 17 en su carrera y el primero desde The Book of Souls, hace seis años. Antes de anunciarlo, lanzaron The Writtingon the Wall, primer sencillo.

En el video, una animación, se puede apreciar claramente la referencia bíblica, inspirado en el libro de Daniel. Habla, en primera instancia, del festín del Belshazzar (Belsasar o Baltazar) un rey de la antigua Babilonia. Habla del fin de la Humanidad.

En él están presentes un sin número de simbolismos que hay que ir detectando conforme avanza la cinematografía. Un video que claramente llama a las audiencias jóvenes, o que podría pensarse está hecho para captar su atención. La música, que es lo que más nos importa, es buena… se trata de Iron Maiden. Sí, la tonalidad sigue en lo que han hecho a partir del presente siglo.

El nuevo disco saldrá a la venta el 3 de septiembre, aunque desde ya ha comenzado la preventa. Su nombre: Senjutsu. Presenta en portada a un Eddie muy “samurái” que hace su primera aparición en el video del primer ‘single’; sanguinario, profético y despiadado, el primer corte del álbum (de 6 minutos de duración, un poco más) nos da la impresión que es apenas el comienzo de una obra completa en la cual seguramente los temas estarán relacionados. Recuerda mucho, en la música, a canciones como If Eternity Should Fail y The Red and Black, del antecesor disco The Book of Souls.

Senjutsu viene en diferentes presentaciones tanto en CD como en vinil. Edición doble digipack, una versión de lujo ‘digibook’ y varias versiones para el acetato.Así que el grupo pasa en seis años de las culturas prehispánicas a lo apocalíptico y religioso tradicional, al menos por el momento.

Decía por ahí alguien en un grupo de fans que no le interesan esas temáticas bíblicas, “¿Qué necesidad?”. En lo personal, me gustan, las disfruto y se ve que la banda también. Han dado recorridos por el mundo a bordo del Ed ForceOne y empapados están de lo que pasa a su alrededor. De cada país que visitan, se interesan, se documentan. Les gusta contar historias, construirlas y dar su propia versión.

La crítica en la parte instrumental va sobre la evolución propia del grupo, ¿por qué ya no sacan discos al estilo que tenían en los 80? No lo sé, será tal vez porque ya no estamos en los 80 y, a diferencia de algunos, hay quienes prefieren explorar nuevos caminos.

Los álbumes gloriosos de Iron Maiden han quedado atrás. Hoy toca ser parte del presente o renegar. Además, dice mi compa el Rodrigo que Iron Maiden es Iron Maiden y puede hacer lo que quiera. Coincido, aunque ¡cuidado!, así decía yo de Metallica y ya ven en dónde va esa novela.

Por el momento, hay que esperar a septiembre y escuchar la obra completa. El primer avance, a mí me gustó, pero siento que se trata de apenas el principio de un nuevo viaje.

A la par del lanzamiento de The Writting on the Wall, Judas Priest anuncia que con motivo de sus 50 años de trayectoria, sacarán al mercado una impresionante caja con todos sus álbumes de estudio, más discos en vivo y 13 nuevos CD’s con canciones inéditas. Es decir, serán 42 discos en una sola entrega. ¡Wow!, a romper el cochinito. Cincuenta años de Judas y los señores aún tienen pendientes algunas presentaciones en directo.

¿El rock está muerto? No, las personas son las que mueren, la música ahí está, para quien quiera disfrutar. Por lo pronto, ¡es el año del heavy metal!

Un abrazo a Iván Moreno, de Ira, por la pérdida de Adán, su hermano. Un abrazo a toda la comunidad regia y pronta resignación. Nos leemos en la próxima. Dejo abiertos los canales: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube], @VozdelDihablo [Instagram y Twitter].