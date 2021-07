Tercera ola pausará reactivación: analista

Una tercera ola de COVID-19 podría impactar la economía en la región, en la medida en que el comportamiento de los contagios ocasionara cierre de actividades nuevamente en Estados Unidos, pues de ello depende la gran mayoría de las exportaciones laguneras.

Víctor Acxel Amarillas Urbina, investigador y coordinador de la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), explicó que la economía mexicana no se ha recuperado aún del impacto que tuvo a raíz de la contingencia sanitaria; al revisar el Producto Interno Bruto (PIB), no se han alcanzado los niveles que se tenían en 2019 ni en el primer trimestre de 2020.

"Sí se ha sacado adelante el crecimiento, pero todavía nos falta camino por recuperar", comentó.

El analista económico recordó que se dio una caída en la Bolsa de Valores por el temor que genera esta nueva ola, en cuanto a un nuevo confinamiento que afecte la economía. Explicó que el sector primario en México nunca tuvo una crisis relacionada con la contingencia, pues en el 2020 y 2021 se mostró un crecimiento en este ramo, mientras que el impacto vino en las actividades secundarias y terciarias.

Indicó que la recuperación económica ha ido de la mano del sector secundario, de la industria de la transformación, pues durante el confinamiento muchas fábricas cerraron y esto ocasionó una grave caída en el segundo trimestre del año, pero en cuanto salió adelante se observó una diferencia.

"La probable tercera ola de contagios podría volver a cerrar ciertas actividades, lo que pondría pausa a esta recuperación económica y se tendría un tercer trimestre de 2021 con ciertos altibajos", comentó. No obstante, consideró que el sector exportador está totalmente relacionado con la economía de Estados Unidos, por lo que tres cuartas partes de las exportaciones o incluso cuatro quintas partes, según el mes en el que se mida, van al vecino país del norte.

"Nuestro cliente básicamente es Estados Unidos, y todo lo que suceda en la economía norteamericana se va a ver reflejado en la actividad exportadora".