Estiman vacunar a 8 mil trabajadores

Arrancó la vacunación por parte de la Iniciativa Privada en Torreón, donde se espera aplicar la segunda dosis de Pfizer a más de 8 mil trabajadores con edad de 40 años y más. Los empresarios advirtieron que la recomendación es no vacunar a quienes van por primera dosis, en el caso de la gente de 18 a 30 años, pues no hay certeza de que se les complete el esquema.

Carlos González, presidente de la Canacintra, reconoció que hubo algunos ajustes en la estrategia que se ha manejado en las vacunaciones anteriores debido a que se busca agilizar el proceso con grupo siguiente, que será muy numeroso, de modo que ya no se hizo en modo rotativo.

Se pusieron en marcha puntos fijos, uno en la Ciudad Industrial de Torreón, que comenzó a operar ayer y seguirá hasta el jueves, mientras que en el Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT) hará lo propio miércoles y jueves, para sacar adelante las más de siete mil vacunas que se tienen pendientes en la segunda dosis de los de 40 y más.

A raíz de que se abrieron los registros para los 18 años en adelante en el sitio del Insabi, algunos ciudadanos han acudido a buscar la primera dosis en esta semana, sin embargo, la recomendación es que esperen su turno, pues no se les asegura que la vacunación siguiente sea con esta misma farmacéutica.

"Hasta que llegue la remesa vamos a saber qué toca al siguiente rango de edad, ahorita no se está permitiendo vacunación por primera vez, porque no hay seguridad de la continuidad, en algunos lugares pusieron AstraZeneca, no es seguro que la siguiente fuera Pfizer".

Mario Serna, presidente de la Canaco, dijo que esta oficina atenderá el jueves a cerca de 1,300 personas, por lo que llamó a los trabajadores a imprimir sus documentos y llevar el comprobante de vacunación anterior.