Pablo Montero no se detendrá hasta ver a sus hijas

Pablo Montero está dispuesto a hacer valer sus derechos y los de sus hijas, y buscará que su expareja, Carolina Van Wielink, sea sancionada por no cumplir el régimen de visitas pactadas por un juez.

En entrevista con el programa 'Venga la Alegría', aclaró que lo único que pide es poder ver a sus hijas, dado que, por derecho, puede convivir con ellas el primer, tercer y quinto fin de semana (en caso de que lo haya) de cada mes, además de señalar que le parece injusto que no se le permita verlas aún cuando hace el gasto de ir a Playa del Carmen exclusivamente con ese fin.

"Es algo muy delicado, son mis hijas, obviamente tiene que haber una sanción después de tantas notificaciones", a lo que agregó "Está violando un dictamen de un juez, una sentencia que se tiene que respetar porque son mis derechos y los de mis hijas".

Montero también habló sobre una de las discusiones más fuertes que ha tenido con la madre de sus hijas, donde incluso hubo amenazas de llamar a la policía; y para terminar, Pablo habló sobre la pareja de su ex, quien estando en presencia de sus hija se encerró en el cuarto con Carolina, lo que lo hizo enfurecer.

"Yo estallé, en su momento cuando pasó eso, y me puse así porque se le faltó el respecto a la casa que yo le regalé a mis hijas, y bueno, un día llegué y me dijeron mis hijas que su mamá estaba encerrada en el cuarto con la persona con la que está saliendo y se me hizo una total falta de respeto".