Lagunera, entre Las 100 Mujeres más Poderosas de México, según Forbes

Una adolescente de 12 años de Torreón se encuentra entre Las 100 Mujeres más Poderosas de México de este 2021, según el listado elaborado por la afamada revista Forbes. Se trata de mujeres que en el último año han contribuido a la recuperación en la esfera corporativa, política, social, deportiva y artística.

Una de las protagonistas de la "nueva normalidad" fue precisamente Camila Ortiz, la más pequeña del grupo de mujeres reconocidas y que durante la jornada masiva de vacunación en Torreón, se convirtió en el "ángel" de cientos de personas adultas mayores del ejido Albia, al ayudarlos con el registro federal y con el traslado hasta las sedes de inoculación. La idea nació cuando registró a sus abuelitos y se percató de que en esa comunidad había personas de la tercera edad con problemas de conexión a internet o con dificultades para poder hacer la búsqueda y la descarga del formato.

En mayo de este año, Camila que cursa la secundaria, dijo a El Siglo de Torreón que cuando sea grande quiere estudiar Medicina con especialidad en Pediatría además de que estaba convencida de continuar ayudando a gente que lo necesita.

En sus ratos libres, disfruta mucho de la edición de videos y las series televisivas que son creadas, producidas y protagonizadas por artistas de países asiáticos.

Forbes señaló que en esta edición 2021 se busca reconocer "la labor de cien mujeres que, al frente de negocios, representando gremios completos o aportando desde el frente científico, académico, social, artístico o deportivo marcan la diferencia y dejan claro que, en el entorno de recuperación, el avance de las mujeres no se detiene".

Junto a Camila, en el listado figuran Michelle Couttolenc, ganadora del Oscar por mejor sonido en la cinta "El Sonido del Metal"; Marinela Servitje, fundadora de Siete Colores y heredera de Grupo Bimbo; María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios; Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública; Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación; Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México; María del Rosario Espinoza, atleta de taekwondo; y Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

También aparecen las actrices Ludwika Paleta y Regina Blandón; Elisa Carrillo, primera bailarina de la ópera de Berlín; Claudia Albertina Ruiz Sántiz, chef indígena reconocida dentro del listado 50Next elaborado por el The World's 50 Best; la escritora Valeria Luiselli; Alejandra de la Vega, dueña del Club Juárez de Futbol; Paz Austin, directora del Consejo Mexicano Vitivinícola; María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Ana López Mestre, directora general en la American Chamber of Commerce of Mexico; y Carmen Félix, primera astronauta análoga mexicana, entre otras mujeres destacadas.