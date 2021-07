Dória planea 'seguir mucho tiempo aquí'

os Guerreros del Santos Laguna preparan al máximo su debut en el Apertura 2021 y ayer, en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, realizaron un nuevo entrenamiento cargado de la intensidad característica del sistema de Guillermo Almada.

El equipo Albiverde comenzó a delinear el once que utilizará el próximo viernes en el duelo inaugural ante los Rayos del Necaxa en el estadio Victoria, donde los de La Laguna intentarán comenzar con el pie derecho su aventura por el nuevo certamen. Para hoy, los Guerreros tienen programada una nueva práctica en su cuartel general y pondrán aún mayor énfasis en la definición de su alineación titular, para mañana emprender el viaje hacia Aguascalientes y quedar concentrados de cara al primer partido del torneo.

ORGULLOSO

El zaguero Matheus Dória respondió preguntas realizadas por personal del club en una entrevista difundida ayer, durante la que resaltó la importancia de ganar el Balón de Oro como mejor defensa de la Liga MX: "la verdad, pocos saben la importancia, pero para mí fue un día muy especial. Lloré, agradecí a Dios de rodillas, hablé con toda mi familia en Brasil, con mis amigos, con mi representante, los más cercanos a mí saben lo que quiero. No estoy en mi país de origen, tuve que aprender otro idioma, adaptarme a la cultura y con la comida. Me siento muy feliz en México, esta es mi casa, inclusive tengo planes a futuro para seguir mucho tiempo aquí. Salir como el mejor central de la Liga es algo extraordinario", aseguró.

De cara al duelo de debut ante Necaxa, el zaguero aseguró que espera un partido cerrado y competido: "en la Liga MX todos los partidos son difíciles, porque hay diez equipos o más que pueden salir campeones, entonces, en la primera jornada los equipos vienen con muchos cambios, así que es difícil. Tenemos que estar preparados y atentos, porque no podemos ser sorprendidos en los primeros minutos, los cuales cuentan bastante. Nuestra exigencia aumentó y está en lo más alto, así que tenemos que tener la conciencia para ganar".

PREPARACIÓN

Dória se dio tiempo de hablar acerca de la pretemporada y la exigencia que ha tenido Guillermo Almada para todo el plantel, colocando los cimientos en la preparación física y táctica, para afrontar un nuevo torneo, en el que quizá no comenzarán al cien por ciento, pero el zaguero no duda en que pronto encontrarán su forma ideal: "fue una etapa muy buena, porque tuvimos cerca de un mes de vacaciones y obviamente tuvimos menos tiempo de pretemporada al que estamos acostumbrados en años anteriores y también en comparación a los rivales, quienes tuvieron más tiempo de preparación. No sé si vamos a llegar al nivel al que estamos acostumbrados, pero eso se va tomando con los días de entrenamiento, con las ganas de vencer con corazón".

Finalmente, el brasileño dio su opinión acerca de los partidos que realizaron durante la pretemporada y resaltó que el cierre con un triunfo ante los Alteños de Tepatitlán, genera un buen ambiente en el plantel albiverde: "las victorias dan mucha confianza y te permiten saber si vas por el camino bueno. El profesor Guillermo Almada lleva poco más de dos años con nosotros y eso te deja contento y con la cabeza tranquila, porque ese camino, en el que estuvimos muy cerca de coronarnos en el torneo pasado, es el correcto y vamos a lograr lo que queramos", sentenció.

26 AÑOS de edad tiene Matheus Dória, quien llegó a Santos para jugar el Apertura 2018.