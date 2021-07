Debuta el Tricolor frente a Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio

Cabe recordar que en el Tricolor participan tres futbolistas laguneros, Eduardo "Mudo" Aguirre, delantero de Santos, Uriel Antuna, atacante de las Chivas, y Jorge Sánchez, defensor de las Águilas del América, todos ellos surgidos de las fuerzas básicas del Santos Laguna, y que tienen la ilusión de ganar medalla en la justa.

