'Cuba está bloqueada por el Gobierno cubano'

El estallido social de Cuba tiene su origen en una acumulación de circunstancias y de eventos que condujeron a este fenómeno.

Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos para la Fundación Nacional Cubano Americana, con sede en Miami, Florida, comentó para El Siglo de Torreón que dos años previo al estallido de la pandemia por COVID-19 ya había una serie de protestas por reclamos puntuales.

Estas en su mayoría, comenta López Montenegro, eran exigencias encaminadas al restablecimiento del servicio eléctrico, agua, vivienda digna, entre otras.

López Montenegro aseguró que a través de estas pequeñas manifestaciones, la gente en la isla "aprendió que podía protestar y que podía tener resultados, aunque no fueran extraordinarios", lo que generó que dejara de verse como extraño el acto de protesta y de desafío cívico en Cuba.

De acuerdo con el director de Derechos Humanos de la Fundación, las manifestaciones se volvieron una constante que llevaron al estallido de San Isidro y posteriormente el del 11 de julio.

Omar López asegura que esto le dio un sentido de empoderamiento a los cubanos.

En ese sentido, recordó el intento de arresto del rapero Maykel Osorbo durante las manifestaciones del Movimiento San Isidro por parte del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel, donde vecinos del barrio del mismo nombre "le arrebataron a Osorbo a la Policía, y en un hecho sin precedentes se ve la imagen de Maykel con el puño levantado y las esposas que no se las pudieron cerrar".

La imagen, que circuló en medios internacionales, se convirtió en un símbolo de lucha y trajo consigo, recuerda López Montenegro, la consigna "Díaz-Canel singao", que significa una persona despreciable, una persona que no respeta y no lo respeta nadie, comenta.

El caso Maykel Osobro, de acuerdo con Omar López, desbarató la imagen internacional del régimen, pues el Gobierno cubano "trató de presentar a Díaz-Canel como una imagen de cambio, todo cambiaba porque no era una persona que llevaba el apellido Castro", cuando esto "no era realidad".

La protesta de San Isidro, "puso en perspectiva que era posible y que traía resultados", recordó López Montenegro.

De acuerdo con el activista la identidad de las protestas cubanas llegó a través de la canción Patria y Vida, misma que "le permitió a la población el poder ser oposición a través de dos palabras, un mensaje concreto y un vehículo tan poderoso como lo es la música popular".

Omar López asegura que "fue una erupción ciudadana y un cúmulo de situaciones que estallaron ante una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo por más de 60 años".

LA SALIDA DE LOS CASTRO ¿IMPACTA?

El director de Derechos Humanos de la Fundación Cubano Americana, la ausencia de los hermanos Castro es uno de los factores que ha permitido que las manifestaciones se lleven a cabo, no obstante puntualizó que no es el fundamental.

"Para el pueblo cubano es claro que Raúl Castro aún sigue mandando, que Díaz-Canel solo es un títere", sentencia Omar López, y detalla que "evidentemente después de estos sucesos, el régimen cubano acudió (a Raúl Castro)".

López Montenegro aseguró que "los fusiles de la oposición" son los teléfonos celulares y la conexión a internet, que propició "el desarrollo de un movimiento no violento que permitió a la gente articularse en tiempo real a una capacidad y velocidad nunca vista".

A pregunta expresa sobre el impacto al pueblo cubano por medio del bloqueo digital, el activista señala que estas acciones "no son un invento ni una idea brillante del régimen".

En ese sentido, recordó que esto se ensayó por primera vez durante la Primavera Árabe en Egipto, cuando el Gobierno del país africano realizó un bloqueo digital para evitar las manifestaciones, sin embargo, recordó López Montenegro, los resultados fueron contraproducentes debido a que se requería de la red para el desarrollo de las actividades en ese país.

El activista recalcó que estas acciones son intimidatorias y desmoralizadoras, sin embargo ninguna sociedad en el mundo moderno puede vivir sin internet, por lo que el propio régimen se vio obligado a restablecer las comunicaciones, hasta cierto punto.

En ese sentido, señaló que las VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) jugaron "un papel extraordinario y puso al descubierto la capacidad obsoleta del régimen para reprimir manifestaciones".

Omar López Montenegro puntualizó que "mentalidad del régimen está en una época anterior al internet".

Ejemplifica que en ese sentido, "mi generación, tengo 66 años, se nos enseñó que el régimen era todopoderoso, que era muy difícil hacer algo" y que esta nueva generación "es la de lo posible" y detalla que "este cambio de mentalidad ciudadana ha sido muy importante para conseguir esto".

ESPERANZA FUERA DE LA ISLA

"Es un renacer de la esperanza", así define Montenegro las percepción de las protestas para el exilio cubano.

Omar López asegura que existía esa percepción de que no había interés en el pueblo cubano en revelarse, "especialmente en los jóvenes… sin embargo hemos visto en las manifestaciones que la base de este movimiento son ellos".

Las protestas provocaron un sentido de unidad entre los cubanos en todas partes del mundo, en respaldo a ese movimiento.

Asimismo recordó que la comunidad internacional no daba un respaldo fuerte a Cuba, "pero tampoco había algo lo suficientemente fuerte ocurriendo en Cuba".

BIDEN, EL EMBARGO Y LA CRISIS

"Lo primero que hay que decir es que el llamado embargo no es la causa de los problemas en Cuba", a la par, recuerda que durante su vida en la isla cuando había un apagón "a nadie se le ocurría decir, maldito embargo, todo mundo decía maldito Gobierno… nadie embarga las gallinas, nadie embarga los cerdos".

El activista asegura que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden han sido fuertes contra el régimen al reconocer que Cuba es un Estado fallido.

En ese sentido la Casa Blanca también ha comenzado a realizar una serie de acciones como el incremento del personal de la Embajada y otras más sencillas pero demasiado importantes, recalca Montenegro, como lo es la apertura de los servicios de internet a todo aquel que se acerque a las inmediaciones de la representación oficial estadounidense en la isla.

La Fundación Nacional Cubano Americana ha sostenido encuentros con autoridades locales de Miami y de Florida, así como con legisladores estadounidenses y el tema de la conexión a internet para los cubanos siempre ha estado presente, al igual el poder llevar televisión y radio a la isla, "puesto que son un vehículo muy importante para llevar información".

Omar López también subrayó que el tema de las remesas, mismas que fueron suspendidas durante la administración de Donald Trump son analizadas para volver a ser reactivadas.

Recordó que en cuanto a las remesas habrá un costo beneficio, tanto para el régimen cubano, pero mayor para los activistas "por la capacidad de recibir ayuda inmediata".

El activista subrayó que la opción militar no es viable, "puesto que ningún régimen comunista ha sido derrocado por esa vía, porque están preparados para la lucha militar".

"Todos los regímenes comunistas han sido derrocados por revoluciones no violentas", recuerda López Montenegro, y comentó que el realizar esos actos "quitaría el empoderamiento que tiene el pueblo cubano, al decir que no puede solo y necesita de ayuda extranjera".

No obstante, dijo que si es necesario el apoyo a su capacidad de conexión digital para que Cuba pueda lograrlo por sí misma como lograron otras naciones bajo regímenes comunistas.

"Los cubanos vivimos en este planeta, podemos hacerlo igual que los demás", sentenció.

COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA ISLA

La Unión Europea y parte de la comunidad internacional han destacado que no se puede negociar con el Gobierno cubano si no hay respeto a los derechos humanos, pero esta posición de censura no ha llegado a América Latina.

Omar López Montenegro sentencia que "es hora, primero, de que los gobiernos latinoamericanos censuren abiertamente el proceder criminal del régimen cubano y por otro el reconocimiento de la legitimidad de la oposición en Cuba, el derecho a expresarse, a manifestarse y a buscar la democracia que se disfruta en muchos lugares".

En cuanto a los Gobiernos de izquierda, el activista señala que la opinión hacia el régimen cubano que deberían externar es muy diferente a la que tienen, pues aseguró que prima más el compromiso ideológico que la búsqueda de los derechos humanos.

Ejemplificó el caso del presidente argentino Alberto Fernández quien dijo que "no sabía lo ocurría en Cuba y que por lo tanto lo importante es que Cuba es un pueblo bloqueado".

"Cuba está bloqueado por el Gobierno cubano y el régimen castrista está bloqueado única y exclusivamente por el Gobierno de Estados Unidos, porque se puede comercializar con otros países".

López Montenegro señaló que es el mismo caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que "resulta hipócrita su exigencia de permitir el derecho a manifestarse, pero cuando se trata de una dictadura de izquierda, callan la boca".

El activista también acusa el silencio de José Mujica, a quien calificó como "un ídolo de la izquierda latinoamericana", ante las protestas y la represión en Cuba.

"Las dictaduras son dictaduras, sean de izquierda o de derecha… por lo que me gustaría ver eso en la izquierda latinoamericana, un compromiso verdadero", sentenció.

Recordó que no todos los gobiernos de izquierda son iguales, pero en Latinoamérica no hay ese respaldo hacia el pueblo cubano.