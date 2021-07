Cesar

Hoy, 7:09 am

publicado por: Cesar Orozco

este cobarde, en lugar de seguir en la isla y luchar por su libertad como el dice. "mas vale aqui corrio que aqui quedo". como todos los cobarde dice fulano sutano o mengano pero nadamas el no tiene responsabilidad si tuviera verguenza ni hablaria, de sobra es sabido que le estan dando atencion los medios mundiales porque le conviene a eeuu y lo auspicia con sus politicas coloniales si no no se sabria, ni en eeuu menos en el mundo. esta muy mal el gobierno cubano pero eso solo le compete a ese gobierno resolverlo, por lo que toca a MEXICO no debe intrvenir solo porque eeuu lo pretenda.ya lo dijo la onu desde decads atras no al embargo y eeuu por los hevos se los pasa . los eeuu es el principal represor mundial y debe suspender su embargo abusivo y autoritario

