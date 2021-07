Comerciantes denuncian otra vez fallas en servicio de internet en San Pedro

Comerciantes del municipio de San Pedro, volvieron a denunciar las fallas en la red de telefonía, que provoca pérdidas importantes, ya que se paraliza toda la actividad, pues no se pueden hacer transferencias bancarias, facturaciones, entre otros trámites.

A esto se suma que en ocasiones también el sistema de televisión por cable, presenta fallas y aunque en menor medida el suministro de electricidad, pues dijeron que el colapso en esos servicios que consideraron elementales se registra principalmente cada vez que hace aire en San Pedro.

“Ahora, para todo negocio el internet es muy necesario y si no pues se paraliza todo, no puedes hacer pagos o depósitos en el banco, ni por celular, las facturaciones, no se puede cobrar con las terminales bancarias. Haz de cuenta que estamos en un rancho, siempre estamos batallando con eso y es lo mismo con Telmex, que con Megacable, por que nomas hace un airecito en San Pedro y todo colapsa”, dijo el presidente de Canaco, Abelardo Fernández Cavazos, quien dijo que, pese a las constantes quejas, no se corrigen las deficiencias en esos servicios.