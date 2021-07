Demi Lovato comparte atuendo para su primer escena íntima

Este martes, la actriz y cantante Demi Lovato compartió para sus fans en Instagram una 'sensual selfie' donde posa en ropa interior.

En el post, Lovato de 29 años de edad comparte que el día de hoy realizó las grabaciones de su primera escena sexual, agradeciendo el apoyo de la producción y equipo por hacerla sentir cómoda.

"Tuve que grabar mi primera escena sexual hoy. ¡La primera!, tuve un poco de ansiedad al inicio pero el cast y el equipo fueron muy profesionales y sencillos de trabajar, me calmó inmediatamente. Después, pensé en lo orgullosa que me siento de poder estar agusto en mi propia piel para hacerlo. Rara vez mostraba mis brazos antes, ahora estoy en esto. No siempre me siento bien con mi cuerpo, así que cuando lo estoy - y me siento lo suficientemente sensual para publicarlo- lo hago. Es importante celebrar tus pequeñas victorias", escribió en Instagram con la imagen.

En menos de cuatro horas su publicación superó los 1.7 millones de likes.