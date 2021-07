Feliz cumpleaños novio mío: Tania Ruíz a Enrique Peña Nieto

Con un tierno mensaje, Tania Ruíz celebró el cumpleaños del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, con quien lleva dos años de relación.

"Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos ,elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. Feliz cumpleaños Novio Mio!! Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tu cumpleaños . Por esa parte de mí que tú estás ahí. La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición ,de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso . Nuestro tiempo! Nuestra vida! Encontré a una pareja y la relación la construimos día con dia. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano ,junto con Dios. Que Dios te bendiga , proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te Amo!! Feliz día Mi Novio Hermoso!", escribió en Instagram.

Enrique Peña Nieto, quien fue presidente del país durante el sexeneo de 2012 a 2018, celebra el día de hoy 55 años de edad.

Su hija Nicole también tomó su Instagram para dedicarle un mensaje en compañía de una tierna foto de ambos.

"Hoy es el cumpleaños de mi papá", escribió.

