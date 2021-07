Durango suma tres casos de la variante Delta del COVID; Gómez Palacio reforzará medidas preventivas

Ya suman tres los casos de la cepa Delta del COVID-19 los detectados en la capital de Durango, por lo que el Ayuntamiento de Gómez Palacio anuncia que reforzará las medidas preventivas y se retomarán diferentes acciones para evitar nuevos contagios, por lo que llaman a la colaboración de la ciudadanía.

Fue apenas ayer que el gobernador José Rosas Aispuro Torres daba a conocer la presencia de la nueva variante en la entidad y que se trataba de una persona de unos 35 años de edad, que había viajado a la playa, no es especificó el lugar, el cual había dado positivo y que su condición no era grave por lo que no había requerido hospitalización.

Hoy el municipio de Gómez Palacio anuncia el incremento en el número de casos de la nueva cepa, cuya información se dio a conocer en la Mesa de Salud que encabeza la Secretaría de Salud Estatal.

“Ante el surgimiento de tres casos de la variante Delta en la ciudad de Durango, la Mesa de Salud Estatal, encabezada por la Secretaría de Salud de la entidad y en la que están representadas las autoridades municipales, acordó intensificar las actividades e insistir para que la ciudadanía no baje la guardia y mantenga las medidas necesarias, pues no debemos olvidar que la pandemia continúa activa y el país se encuentra en la tercera ola, con un riesgo latente de incremento de contagios”, reza el comunicado emitido por la autoridad municipal.

Uno de los principales puntos por atender es el de sensibilizar a la población para que se vacune contra el COVID-19, “pues está demostrado que si bien la vacuna no es garantía de que la persona no se contagie, sí evita que se llegue a presentar un cuadro agudo de la enfermedad hasta la muerte”.