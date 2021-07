Gignac 'calienta' el partido México Vs. Francia; 'A Ochoa le metí el gol más bello de mi carrera'

A días de enfrentarse cara a cara para los duelos de grupos correspondientes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, André Pierre-Gignac, habló y “picó” el próximo enfrentamiento entre su selección, Francia, contra México.

El delantero de los Tigres de la UANL, recordó que fue al refuerzo de la portería azteca, a quien le ha anotado el que considera “el gol más bello de su carrera”.

“He jugado contra él (Guillermo Ochoa) con el Marsella y me metí el gol más bello de mi carrera en la Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos goles también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones”, dijo durante una rueda de prensa desde su concentración para la justa.

También, manifestó el significado que tiene para el medirse contra el Tricolor el jueves.

“Hace seis años vivo allí (en México), tengo hijos que ahora son mexicanos. Es especial”.