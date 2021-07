Lo que uno quiere es ayudar, no presumir: Eugenio Derbez sobre 'Sammy' Pérez

Luego de que la noche del lunes el actor y productor, Eugenio Derbez, se convirtiera en tendencia de las redes sociales por las críticas en su contra por presuntamente no ayudar a 'Sammy' Pérez, quien se encuentra intubado por COVID-19, el mexicano 'dio la cara'.

Fue a través de un video donde asegura que está presente con la familia de 'Sammy' desde el primer día que fue hospitalizado y que no se había pronunciado al respecto porque la ayuda 'no se presume.

"Oigan no sé si sepan, pero nuestro querido Sammy Pérez, colaboró conmigo en varios programas y estuvo en 'No se aceptan devoluciones' también, lleva como tres o cuatro días en el hospital por COVID, y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco... Aquí estoy desde el primer día, cuando me enteré de que estaba enfermo mandé a personas de mi equipo a preguntar, a investigar", declaró.

Además aseguró que se ha mantenido en cercanía con la familia del comediante para apoyarlos en lo que se pueda, incluso, en los gastos del hospital.

"Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con lo del hospital, pero aquí estoy, solamente que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo, entonces para todos ellos que están preocupados de dónde estoy, aquí estoy... la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto, oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore", finalizó en su mensaje.

SAMMY Y XHDRBZ

'Sammy' fue descubierto por Eugenio en 1997 cuando lo vio vendiendo chicles en Coyoacán en la CDMX, donde su peculiar manera de hablar, lo atrajo para pedirle que colaborara con él en su programa.

Fue en 2002 cuando él y Miguel Luis llamaron la atención de los televidentes por sus 'Palabras inmortales', incluso atrayendo críticas hacia Derbez por hacer 'burla' a personas con problemas de lenguaje.

Luego de tomar fama junto a Eugenio, 'Sammy' fue llevado a programas como No Manches con Omar Chaparro y después, invitado al Mundial de Alemania en 2006.