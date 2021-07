Comentaristas de FOX dicen que está 'horrible' el nuevo uniforme de Santos

Después que Fox Sports anunció ayer por la mañana que no seguirá transmitiendo los partidos de Santos Laguna, los comentaristas del programa La Última Palabra hablaron brevemente al final de la emisión de ayer sobre el nuevo uniforme de los Guerreros, calificándolo algunos como "horrible".

André Marín, conductor del programa, le preguntó a Fernando Quirarte, quien consiguió el segundo título de los Guerreros en el torneo Verano 2001, "¿te gustó el nuevo uniforme de Santos?", a lo que el extécnico respondió: "Está bien, está retro, me gustó, no así que digas tú está despampanante, pero sí me gustó".

Siguió Rubén Rodríguez, quien se limitó a decir que no le gustó; el siguiente en opinar fue el exjugador Alberto García Aspe, quien fue tajante: "No, nada, no me gustó nada, horrible".

El siguiente en opinar fue el exjugador de Santos Fabián Estay, quien se limitó a decir: "No, para nada"; cerró Daniel "Ruso" Brailovsky, quien también desaprobó el nuevo uniforme: "Como dijo Beto Aspe, el gran capi, horrible".