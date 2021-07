Autoridades detectan la variante Delta en Durango

Ayer se informó que ya se registra el primer caso de la variante de Delta de COVID-19 en el estado de Durango.

Se trata de un joven que viajó a playas mexicanas, cuyo estado de salud se reporta como fuera de peligro. Cabe mencionar que ya se estableció el cerco sanitario para detectar posibles contagios relacionados o bien evitarlos.

Fue en rueda de prensa que el gobernador José Rosas Aispuro, acompañado del secretario de Salud, Sergio González Romero, y del secretario de Gobierno, Héctor Flores, confirmó el primer caso de la variante Delta, por lo que llamó a no bajar la guardia y mantener los protocolos de higiene.

"Hace unos minutos me han notificado el primer caso en Durango de la variante Delta. Tenemos que cuidarnos y como me comprometí con ustedes desde el primer día, les informo con toda responsabilidad y con toda transparencia… no importa que ya tengamos la vacuna, hay que seguir cuidándonos porque no podemos frenar de nueva cuenta la economía", recalcó el gobernador.

Así mismo, pidió a la sociedad reforzar los protocolos de salud a fin de mantener abiertas las fuentes de empleo. "Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que podamos aplicar estrictos protocolos sanitarios que nos permitan tener abiertas las fuentes de trabajo sin poner en riesgo lo más importante que es la salud".

Por su parte el secretario de Salud, Sergio González Romero, detalló que el primer caso registrado y notificado apenas ayer, se trata de un joven de 35 años de edad de la capital del estado, quien dio positivo a la nueva variante tras viajar a una playa del país. El paciente reporta síntomas leves y hasta el momento no ha sido hospitalizado.

Así mismo, dijo que se emprendió cerco sanitario para detectar posibles contagios entre las personas con quienes tuvo contacto tras su llegada.

El gobernador mencionó que la entidad se mantendrá en color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, el cual cuenta con nuevos parámetros que determinó la Secretaría de Salud Federal, pues ahora será de nueve puntos, donde lo determinante será el número de pacientes hospitalizados.

En ese sentido, el secretario de Salud detalló que la importancia en el semáforo es solo un indicativo de riesgo, "y se basa en los parámetros que se tiene de atención hospitalaria principalmente y ya no tanto de casos positivos… se dará un reporte diario a la Federación", dijo González Romero, quien habló nuevamente sobre la necesidad de reconvertir aquellas camas que se destinaron para la atención de pacientes COVID.

Tanto el gobernador como el secretario de Salud llamaron a la ciudadanía a evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en esta temporada vacacional a fin de evitar mayores contagios sobre todo de la nueva cepa.

"Éramos de los pocos estados que nos habíamos salvado, pero era inevitable, por eso pedimos y rogamos que sea la vacuna la luz que hay al fin del túnel para poder darle batalla a esta pandemia, pero lo importante son los desplazamientos en esta temporada", insistió el titular de Salud.

