Adele impacta con su belleza en partido de la NBA

Este fin de semana, la cantante y compositora, Adele, impactó con su belleza al asistir a un partido de la NBA entre los Milwaukee Bucks y Phoenix Suns en Arizona.

Adele acudió a una 'cita' con el que se presume es su nueva pareja, Rich Paul, quien se desempeña como agente deportivo y trabajador de LeBron James.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rich Paul (@richpaul)

La autora de temas como Hello, Rolling in the deep y Chasing Pavements acaparó las cámaras del estadio, siendo ovacionada por los asistentes e incluso algunos de los jugadores. En redes sociales se compartieron algunas de las fotografías que tomaron los medios, en las que se le ve contenta y atenta a lo que ocurría en la cancha.

» Adele se ve tan elegante y sofisticada. Ella es bellísima. pic.twitter.com/6PdHEToqrH — Adele Nicaragua (@AdeleNicaragua) July 18, 2021

esperando el álbum de Adele // Adele pic.twitter.com/e2uhiUQZOC — tatiana (@adeletskyfall) July 18, 2021

Adele estaba como: ya me vieron, que hago? Mejor disimulo pic.twitter.com/ttHMBquSzG — (@Adeleisperfect_) July 18, 2021

Yo a Adele le pienso rezar toda la vida, así de simple. pic.twitter.com/uRViDB0zoS — Stepha (@adkinsparce) July 18, 2021

» Adele durante el juego final de la NBA. pic.twitter.com/HMZV5t3vSE — Adele Nicaragua (@AdeleNicaragua) July 18, 2021

» ¡Adele, que hermoso es verte feliz! pic.twitter.com/B5ni1Gq7kd — Adele Nicaragua (@AdeleNicaragua) July 18, 2021

Adele viendo todo lo que provocó pic.twitter.com/Cv44v2kw1k — Luis Ramos (@LuisFer52608042) July 18, 2021